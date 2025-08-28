Sfârșit tragic pentru 4 români din Germania. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o pădure. „Vreau să îmi văd băiatul, să-i aprind o lumânare” FOTO

Două cupluri de români și-au pierdut viața într-un accident rutier în Germania, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de copaci.

Accidentul a avut loc într-o pădure din apropierea orașului în care locuiau.

Șoferul, în vârstă de 32 de ani, și iubita sa plănuiau să se căsătorească în 2026.

Tragedia a avut loc după miezul nopții, când cei 4 tineri mergeau pe o stradă cu serpentine dintr-o zonă împădurită. Într-un moment de neatenție, șoferul, pe nume Costi, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-o pădure.

Impactul a fost atât de puternic, astfel că mașina s-a răsturnat de câteva ori și toți cei patru români au murit pe loc.

Two married couples have died after a British car veered off the road and crashed in Germany, according to policehttps://t.co/pRnfCAJnnG — Sky News (@SkyNews) August 24, 2025

„Ne-a rupt sufletul”

„Ne-a rupt sufletul copilul ăsta. Ne-a rupt sufletul, nu numai mie. Şi mamei, fratelui, uită-l”, spune îndurerat tatăl lui Costi, pentru observatornews.ro.

Ads

Costi și logodnica lui, Ionela, voiau să se căsătorească anul viitor.

„Nu ne-a venit să credem. Am sunat la poliția germană și mi-au spus că fratele meu a făcut accident. Mi-au spus că ar fi probabilitatea că a adormit la volan sau un animal sălbatic i-a ieșit în cale și el a tras de volan”, a declarat fratele lui Costi.

Costi și Ionela aveau în plan să se căsătorească anul viitor de Paște și, de asemenea, ei sperau să se întoarcă în România. În acel accident a murit și un văr de-al Ionelei, împreună cu soția acestuia.

În acest moment, familiile românilor se confruntă cu formalitățile de repatriere a corpurilor.

Costuri uriașe

„Ni s-a spus din Germania de la morgă că, cu cât stă mai mult acolo, cu cât sunt ținuți mai mult acolo, cu atât costurile sunt foarte mari. S-a estimat la cinci, șase mii de euro numai repatriere, plus taxele pe care le vor nemții”, povestește fratele lui Costi.

„Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop”

„Să mi-l aducă acasă, să îl ... creștinește. Atâta vreau, să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop și să pot să mă duc la el acolo, să-i aprind o lumânare. Atât vreau, altceva nu vreau”, mai spune tatăl lui Costi.

În acest moment, trupurile celor patru români se află în custodia autorităților din Germania, care au pornit cercetări pentru a stabili circumstanțele precise în care a avut loc tragicul accident rutier.

Ads