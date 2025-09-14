Trei mașini înmatriculate în România, implicate într-un grav accident în Bulgaria. Potrivit presei, doi oameni au murit

Trei mașini înmatriculate în România, implicate într-un grav accident în Bulgaria. Potrivit presei, doi oameni au murit
Potrivit presei bulgare, victimele ar fi români FOTO borbabg.com

Un bărbat și o femeie au murit, iar o altă femeie a fost rănită într-un grav accident în care au fost implicate trei mașini înmatriculate în România și un camion, în Bulgaria.

Accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în jurul orei 16:00, între satele Vonesha Voda și Vaglevtsi din Veliko Târnovo, potrivit borbabg.com.

Trei mașini înmatriculate în România circulau în coloană prin Pasajul Republicii, dar prima mașină ar fi depășit, ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit frontal de un camion. A urmat o coliziune în lanț cu următoarele două mașini.

În urma impactului puternic, un bărbat și o femeie au murit la fața locului, iar o altă femeie a fost transportată la spital, cu fractură la picior.

Potrivit sursei citate, victimele sunt cetățeni români.

La fața locului au fost trimise echipe de poliție, ambulanță și pompieri.

În urma accidentului, autoturismele au fost redirecționate prin Pasajul Shipka, iar TIR-urile au fost nevoite să aștepte în coloană.

