Zeci de români care mergeau la muncă au speriat un mic sat din Franța. Autocarul a greșit destinația și s-a blocat pe drumurile înguste

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 07:52
280 citiri
Zeci de români care mergeau la muncă au speriat un mic sat din Franța. Autocarul a greșit destinația și s-a blocat pe drumurile înguste
Autocarul românilor s-a blocat pe drumurile înguste din satul francez FOTO macon-infos.com

Un autobuz plin cu români a stârnit rumoare în satul Vessats, după ce șoferul, urmând indicațiile GPS-ului, a pătruns pe străduțe înguste interzise vehiculelor grele. Surprinși la primele ore ale dimineții, localnicii au asistat la o manevră dificilă care a blocat circulația și le-a pus răbdarea la încercare.

Marți dimineață devreme, mica comunitate din Vessats a fost trezită de un spectacol neobișnuit.

Sfidând interdicția de circulație pentru vehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, șoferul unui autobuz românesc și-a urmat orbește GPS-ul până la Leynes. Astfel, după ieșirea de pe autostradă, a luat-o pe un traseu unde chiar și două mașini mici ar avea dificultăți în a se depăși fără a face manevre, ajungând în final într-un loc numit „Les Vessats”.

„Am fost alertat de zgomotul produs de ceea ce am crezut că este un camion mare sub geamul meu. La ora 6 dimineața, asta e o surpriză! Îngrijorat, am ieșit afară să văd ce se întâmplă. Acum câțiva ani, o semiremorcă lituaniană, rătăcită în cartier, mi-a smuls o parte din acoperiș în timp ce încerca să manevreze”, a declarat un localnic, potrivit publicației macon-infos.com.

”Am fost surprins să mă trezesc în fața unui autobuz mare din care coborâseră aproximativ cincizeci de persoane, dintre care niciuna nu înțelegea nici franceza, nici engleza.

Problema era că aveau o programare în Leynes, fără alte detalii (probabil în piața satului), dar strada foarte îngustă nu era practicabilă cu un astfel de vehicul”, a adăugat acesta.

Alertat, un administrator al domeniului care îi aștepta a venit la fața locului pentru a-i ghida, cu ajutorul autorităților, deoarece intersecția dintre Montée des Sœurs și Grand'Rue este deosebit de îngustă și adesea aglomerată cu vehicule parcate.

Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un...
Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind controverse despre o posibilă numire în funcția de...
#romani munca Franta, #autocar blocat, #drumuri, #sat , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi a refuzat un salariu urias din Romania
ObservatorNews.ro
Momentul care i-a facut pe cei doi adolescenti sa se sinucida imbratisati, pe autostrada
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zeci de români care mergeau la muncă au speriat un mic sat din Franța. Autocarul a greșit destinația și s-a blocat pe drumurile înguste
  2. Ce metodă a găsit Donald Trump să-și sporească averea. Opoziția îl critică și îl acuză de conflict de interese
  3. Primarul Mangaliei a fost reținut, după 10 ore de percheziții. Ce acuzații îi aduc procurorii
  4. Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
  5. Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”
  6. Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
  7. Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE
  8. Bloomberg: Giorgia Meloni vrea un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia se decide să continue războiul
  9. Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
  10. Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa