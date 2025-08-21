Zeci de români care mergeau la muncă au speriat un mic sat din Franța. Autocarul a greșit destinația și s-a blocat pe drumurile înguste

Un autobuz plin cu români a stârnit rumoare în satul Vessats, după ce șoferul, urmând indicațiile GPS-ului, a pătruns pe străduțe înguste interzise vehiculelor grele. Surprinși la primele ore ale dimineții, localnicii au asistat la o manevră dificilă care a blocat circulația și le-a pus răbdarea la încercare.

Marți dimineață devreme, mica comunitate din Vessats a fost trezită de un spectacol neobișnuit.

Sfidând interdicția de circulație pentru vehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, șoferul unui autobuz românesc și-a urmat orbește GPS-ul până la Leynes. Astfel, după ieșirea de pe autostradă, a luat-o pe un traseu unde chiar și două mașini mici ar avea dificultăți în a se depăși fără a face manevre, ajungând în final într-un loc numit „Les Vessats”.

„Am fost alertat de zgomotul produs de ceea ce am crezut că este un camion mare sub geamul meu. La ora 6 dimineața, asta e o surpriză! Îngrijorat, am ieșit afară să văd ce se întâmplă. Acum câțiva ani, o semiremorcă lituaniană, rătăcită în cartier, mi-a smuls o parte din acoperiș în timp ce încerca să manevreze”, a declarat un localnic, potrivit publicației macon-infos.com.

”Am fost surprins să mă trezesc în fața unui autobuz mare din care coborâseră aproximativ cincizeci de persoane, dintre care niciuna nu înțelegea nici franceza, nici engleza.

Problema era că aveau o programare în Leynes, fără alte detalii (probabil în piața satului), dar strada foarte îngustă nu era practicabilă cu un astfel de vehicul”, a adăugat acesta.

Alertat, un administrator al domeniului care îi aștepta a venit la fața locului pentru a-i ghida, cu ajutorul autorităților, deoarece intersecția dintre Montée des Sœurs și Grand'Rue este deosebit de îngustă și adesea aglomerată cu vehicule parcate.

