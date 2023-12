Român plecat la muncă în străinătate, pus la zid pentru atitudinea critică: "Cum de îndrăznesc sărăntocii să-și cumpere ceva scump?"

Mulți dintre românii care muncesc în străinătate așteaptă cu nerăbdare perioada sărbătorilor pentru a se întoarce în țară și a le petrece alături de cei dragi.

Alții amână câțiva ani momentul unei vizite și au opinii diferite legate de transformările pe care le remarcă în România.

Un bucureștean care s-a întors în Capitală după 3 ani de muncă în Germania a relatat în mediul online observații pline de critică despre români.

"Iubeam Bucureștiul înainte și îmi plăcea România"

Acesta s-a referit la împrejurările în care a părăsit țara, pentru început.

"O să încep prin a spune că sunt Bucureștean get-beget. M-am născut în București, am trăit 25 ani în București, înainte de a pleca din țară după facultate după un job promițător. Chiar iubeam Bucureștiul înainte și îmi plăcea România. Eram fericit.

În București o duceam bine, aveam un salariu bun și lucrăm la o companie unde eram apreciat, dar simțeam că lucrurile nu se mișcă suficient de repede - după calculele mele trebuia să economisesc vreo 20 de ani că abia pe la un 45 să pot să-mi fac și eu o casă, asta dacă nu mă impovaram cu un mare credit sau dacă economia nu o lua complet razna (lucru care e încă posibil)."

"Acum câștig de cam 6 ori cât câștigam în România"

Bărbatul a precizat cu cât au crescut câștigurile sale de când lucrează în Germania.

"În afară pot să fac lucrurile mult mai repede - acum câștig de cam 6 ori cât câștigam în România și reușesc să economisesc de 4-5 ori cât economiseam aici. Practic ce aș fi câștigat în România în 20 ani, în afară preconizez că o să câștig până la anul (deci în 4 ani, în total, de 5 ori mai repede).

De când am plecat am venit pe acasă destul de des aș zice, de 3-4 ori pe an, însă mereu am stat puțin, cam de fiecare dată câte un weekend prelungit și mereu am stat cu familia, eventual am ieșit la un restaurant sau până în Herăstrău la o plimbare sau la o bere scurtă cu băiețîi la un bar sau la unul din noi acasă. De dată asta am ales să vin ceva mai mult, să îmi aduc aminte cum e acasă, să respir din nou aerul Bucureștean pe care, deși poluat, chiar îl iubeam înainte."

"Românii aruncă în stânga și în dreapta cu banii pe care nu îi au"

Acesta a menționat situații care l-au amuzat sau i s-au părut nefirești în cele câteva săptămâni de când este în țară.

"După cele 3 săptămâni petrecute înapoi acasă în București / România, nu simt că mă mai regăsesc aici, din păcate, cel puțin nu total.

Câteva chestii pe care le-am observat, pe care aș vrea să le povestesc sunt:

Poate cea mai amuzantă chestie - văd că de sărbători românii aruncă în stânga și în dreapta cu banii pe care nu îi au. Stăteam la coadă în mall, în fața mea o doamna cu soțul ei cumpărau 18 articole vestimentare, valoarea totală fiind +3000 euro. Din curiozitate, mă uit la cardul doamnei când îl bagă în terminal să plătească - eram sincer curios să văd dacă este un card de la o banca românească, sau dacă doamna este o colegă din diaspora venită acasă de sărbători, lucru care ar fi explicat suma exorbitantă. Recunosc logoul de pe card dintr-o mie: card de credit.

Afi era mallul meu preferat. M-am simțit rătăcit în el, printre copii care țipă și aprind pocnitori fix în față intrării, sute de oameni în trening, bărbați și femei care strigă în telefon cele mai private conversații în timp ce se înghesuie printre necunoscuți

Legat de punctul anterior: ne certăm foarte mult, chiar și la telefon, chiar și în public. Am fost martor de câteva ori bune zilele astea la oameni care strigau, în mijlocul străzii, la telefon. Pare că nevroză e starea default a romanului / bucureșteanului (a șoferului de bucurești știam deja că este). Am auzit în trecere discuții despre familie, pământuri, datorii, cadouri lipsa și, apropo, Mircea, Ana i-a spus prietenei ei că te-a văzut cu Mirela sâmbătă și e aproape sigură că erai tu. Vezi cum o scoți."

"Mai multă mizerie și kitsch decât îmi aminteam"

"E plin de lucruri fake: haine, bijuterii, arfe, parcă mai mult decât când am plecat, sau poate îmi e mai ușor să le văd de la distanță. Pare că aici valul trendului "quiet luxury" din vest nu a ajuns, iar quiet luxury autentic aproape că nu a existat niciodată, asta știu sigur. Mi se pare acum mai mult că niciodată că suntem foarte apropiați că cultură de Italia și de Spania. Pe Calea Victoriei m-am simțit exact că pe Via Torino în Milano (nu în sensul bun).

E mai multă mizerie și kitsch decât îmi aminteam: tot prin centru vezi foarte des un tablou interesant: oameni îmbrăcați frumos, chiar cu bun gust, savurând o cafea de calitate. Foarte frumos, atâta timp cât nu îți întorci capul mai mult de 5 grade în orice direcție. La < 10m de cafenele fandosite nu e greu să vezi tomberoane pline, oameni dezavantajați nevoiți/supuși să cerșească, mizerie și praf de un metru pe asfalt ridicat de mașinile care gonesc pe stradă, care mai apoi aterizează în cafeluță fandosită."

"Nu sunt sigur dacă mai vreau să mă întorc"

Nu pot să nu mă întreb dacă m-am schimbat eu sau s-a schimbat orașul. Cred că puțin din amândouă. Am pornit pe drumul asta gândindu-mă că mă întorc în câțiva ani, le-am spus alor mei să mă aștepte, că totul va fi bine și anii vor trece repede. Nu știu acum cum să le zic că nu sunt sigur dacă mai vreau să mă întorc. Nici în afară nu mi-ar fi perfect.

Nu vreau să stau o viață în chirie, dar dacă e să mă gândesc la a-mi cumpără o casă în "orașul meu", tot până pe la 45 ar trebui să aștept că să am banii aia, iar până atunci prețurile se schimbă. Probabil într-o zi mă voi întoarce... dar sentimentul nu va fi cel la care am sperat, cel că am răzbit în afară și mă întorc acasă învingător. Cel mai probabil mă voi simți ușor condamnat la viață din București / România. Asta pentru o vreme, cel puțin... până când orașul îmi va intră din nou în sânge, până voi învață iar să traversez pe roșu și să trec cu mașina în ultima secundă de galben, până voi învață din nou să ignor gunoaiele și mizeria care îmi aterizează în cafeluță cu latte art, până mă voi obișnui din nou să muncesc la fel de mult pe o fărâmă din cât știu acum că valorează munca mea", a scris acesta pe Reddit.

"Nu înțeleg de ce românii se judecă între ei"

În comentarii, cei mai mulți au dezaprobat atitudinea critică manifestată de acesta.

"Îți aminteșți foarte greșit. E mult mai ok acum față de cum era în trecut, 5...10...20 de ani. Caută pe youtube cum arată Bucureștiul atunci și vorbim după. Amintirile noastre nu prea îs de încredere, is puternic distorsionate și uneori chiar ne "amintim" chestii false. De aceea nu se mai condamna oameni exclusiv pe baza unor mărturii."

"Eu m-am născut în Bucureșți și am plecat cu ai mei în SUA când aveam 3 ani. Niciodată au vorbit urat despre ro sau românii. Ne-am întors în fiecare an când eram mică. Momentele mele în România, când eram copil, erau între cele mai frumoase amintiri din viața mea.

Acum m-am întors singură pentru facultate și nu înțeleg dece românii se judecă între ei chiar la nivelul asta. Sincer, ca o persoană care a crescut într-o populație extrem de diversă, eu observ fenomenul asta doar la români. E cam logic că lucrările sunt diferite în alte țări, cu o cultură diferită și o situație economică complet diferită…? Fiecare loc are avantaje și dezavantaje.

E foarte funny văzând atâți români care au plecat pentru 3 ani în Germania sau Franța și cred că sunt mai deștepți decât alțîi."

"De fapt ce vrei? Validare că te-ai întors temporar din strainezia și România ți se pare o țară mizeră și inferioară cu oamenii care dau 3000 de euro pe cadouri din banii pe care îi au că altfel nu i-ar da? Ești ca un alt strainez de acum câteva zile care se întreba de ce bucureștenii au mașini de lux, haine scumpe și știu eu că de fapt el știe că România e săracă și mizeră. Cum de îndrăznesc sărăntocii să-și cumpere ceva scump?

Validare că acum eșți un Diasporean, quasi Arian deja în Germania, care economisește mai mult decât putea în România și care nu mai duce o existența amărâtă și umilitoare în Bucureșți?

Să nu-mi vii cu povestea strugurilor acri la care vulpea nu ajunge că eu am trăit 25 de ani la Londra, am dublă cetățenie și m-am întors de 5 ani la București. Eu văd progresele care s-au făcut de-a lungul timpului, nu ce cumpără oamenii în mall, că au tot dreptul să facă ce vor cu banii lor."

"Ești prea bun pentru București"

"Tu te-ai schimbat. Ești prea bun pentru București.

Și ai dreptate, cel mai enervant lucru este să-i vezi pe bucureșteni cum cheltuie. Păi tu a trebuit să pleci din țară că să-ți permiți chestii și alțîi s-au descurcat aici? Oribil!

Dar lasă că tu știi sigur că românii rămăși în țară nu au banii ăia. Doar ai văzut o doamnă care cumpăra de 3000 euro cu avantaj. Să știi că dacă are valoare maximă atât de mare, înseamnă că are și salariul mare. Nu e cazul să o judeci pentru alegerile ei financiare."

"Știi ce altceva e românesc? Să te bagi în treaba oamenilor fără să fii invitat și să îi judeci. Poate d-asta se și ceartă. De unde știi mă tu ce își permit aia și ce nu? Dacă nu lucrează pă Germania nu își permit?"

"Te aștepți să purtăm costum când ieșim în mall?"

"Ce treabă ai cu oamenii care poartă trening în mall? Te aștepți să purtăm costum când ieșim în mall?

Am salariul puțin mai mic că salariul tău actual, muncind pe PFA pentru o companie din "strainezia", tot pe IT. Stau în ro și da, port trening în mall deși aș putea să mă îmbrac cu Versace că să îi impresionez pe cei ca tine".

"Hai mă lasă-ne. Eșți un gen de om. Ăla care vine o dată la câțiva ani și în loc să se bucure că își revede familia și prietenii, stă să comenteze cum e totul perfect la el în strainezia și cum totul pute aici. Chiar eșți așa de nesigur pe ține cu decizia ta de simți că trebuie să umfli și să exagerezi că să ți-o confirmi?

Nicăieri nu e că acasă. Prefer aici să îmbunătățesc lucrurile decât afară între străini fără familie și fără prieteni și cu frustrările de rigoare. Perfect nu e nicăieri. Iar bani faci oriunde dacă ai inițiativa și te duce nițel capul."

"Locuiesc bine aici cu familia mea și am călătorit în toată lumea"

"Ți-aș spune că suferi de Răducioiu syndrome, dar mă abțin deoarece aș putea să fiu biased. Nu cunosc deplin realitatea ta, așa că ți-o prezint pe a mea. Eu locuiesc bine aici cu familia mea și am călătorit în toată lumea. Avem 3-4 vacanțe pe an în destinații exotice și punem și bani deoparte. Nu ni se pare un shithole România.

Suntem oameni educați, iar atât eu cât și soția câștigăm bine, peste media UE. Cât zici tu că ai salariu în afară, cam atât avem fiecare din noi aici, și suntem angajați, asta că să-ți formezi o idee. Poate din cauza asta ni se pare Ok… Pentru cei care desfășoară munci necalificate, cei care locuiesc în provincie, probabil că viață e mult mai grea. Însă ceea ce vreau să subliniez este că nu pentru toți e la fel. Dacă ai avea salariul din afară și ai locui aici, fără rate, leasing-uri, etc., eu cred că ai trăi o viață la care mulți europeni doar visează."

