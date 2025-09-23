Cine sunt cei doi cetățeni români arestați în Grecia pentru spionaj. Unul dintre ei este de etnie turcă

Cei doi cetățeni români care au fost arestați în Grecia, în după-amiaza de 22 septembrie 2025, sub acuzația de spionaj, se numesc Naser Omer și Ștefan Burghelea.

Naser Omer (22 de ani), din Constanța, este de etnie turcă și este posibil ca numele turcesc al acestuia să fi atras atenția autorităților din Grecia, în condițiile în care între Grecia și Turcia există tensiuni politico-militare, deși ambele sunt țări membre NATO, informează Antena 3 la data de 23 septembrie 2025.

Celălalt român suspectat de autoritățile elene este Ștefan Burghelea (52 de ani), originar din Brașov, dar care locuiește la Atena.

Naser Omer este jucător profesionist de baschet, care a jucat la CSM Constanța și CSO Voluntari. Ștefan Burghelea este skipper de yachting și intermediază croaziere cu ambarcațiunea în insulele grecești.

Ambii suspecți au fost reținuți de poliția portuară luni după-amiază, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamina. Cei doi români au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde li s-a comunicat că sunt arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal grec, care pedepsește faptele de spionaj.

Salamina este o bază navală a marinei elene, unde se realizează servicii de mentenanță, reparații și suport logistic pentru navele militare ale țării, conform unor informații provenite din surse deschise.

Analiștii consideră că cei doi români nu sunt spioni, dar au riscat efectuând o croazieră și făcând fotografii în jurul unei baze navale importante din Grecia, bază NATO.

"A fost un gest de prostie, un gest de inconștiență, au văzut acele nave militare impresionante și au început să facă fotografii. Este posibil ca autoritățile din Grecia să-i fi arestat pe cei doi pentru că fotografiau nave de război și că numele unuia dintre ei este de etnie turcă", a afirmat Radu Tudor, la postul Antena 3 CNN.

