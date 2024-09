Numărul românilor care se întorc în țară, în creștere. Motivul pentru care aleg să revină în locul natal. „Mai multă libertate pentru copiii mei”

Tot mai puțini români se mută cu familia în străinătate, iar cei plecați revin într-un ritm tot mai accelerat înapoi în țară. „Îmi doresc mai multă libertate pentru copiii mei”, a povestit o româncă revenită în România după ani buni în Germania.

Cifrele arată că interesul românilor de a-și crește copii în străinătate este în scădere. Numărul familiilor plecate în străinătate a scăzut cu 15% în 2023, față de 2021, iar firmele de curierat au tot mai multe comenzi pentru transporturi mari, care includ mobilă, cu destinația România.

„În acest an am avut cea mai mare creștere, am avut o relocare la 2-3 zile distanță, deci foarte multe, undeva la 15-20 pe lună, în ultima lună am avut o cerere foarte mare, cel puțin din august am avut minim 10 relocări din Germania sau Austria către România de la mobilă, biciclete, jucării pentru copii”, a declarat Mihai Nistorescu, reprezentantul unei firme de transport, pentru ȘtirileProTV.

Peste 18.000 de copii întorși cu părinții din străinătate au fost înscriși în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani.

„M-am întors în țară la începutul lunii august deoarece îmi doresc mai multă libertate pentru copiii mei. Oarecum Germania e țara roboților o consider eu, iar eu nu doresc ca copiii mei să facă parte din acest sistem, e țara roboților, în curând o fină de a noastră o să se mute în România, pe viitor va veni și sora mea”, a explicat decizia o româncă revenită în țară.

Revenirea în țară crește populația României

Fenomenul de imigrare constituie principalul motiv al creșterii populației țării în anul 2023 cu aproape 10.000 de oameni, potrivit datelor INS. Chiar dacă unii români continuă să plece, soldul migrației internaționale în anul 2023 a fost pozitiv. Numărul imigranților (întorși acasă) l-a depășit pe cel al emigranților cu 82 mii persoane.

Tendința unui sold pozitiv al migrației a început în 2022, când au revenit casă cu aproape 91.000 de români mai mulți decât cei care au plecat în străinătate.

