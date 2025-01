Tot mai mulți români se întorc acasă din Diaspora. Povestea unei tinere care și-a îndeplinit visul în România, după zece ani de muncă în străinătate. „Mi-am găsit locul”

De la an la an, a crescut numărul românilor care s-au întors acasă. Conform ultimelor date oficiale, se estimează că aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în afara țării, reprezentând aproximativ 10% din populația României. Însă cifra ar fi mult mai mare. Premierul Marcel Ciolacu vorbea anul trecut despre 6,5 milioane de români care trăiesc în afara țării.

În ceea ce privește revenirea românilor în țară, datele disponibile arată o tendință pozitivă în ultimii ani. Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2022, numărul cetățenilor români care s-au întors în țară (190.000) a depășit numărul celor care au emigrat (175.000).

Fenomenul de imigrare a constituit principalul motiv al creșterii populației României în anul 2023, cu 82.000 de persoane.

Unde se înclină balanța

Numărul românilor care se întorc în țară a început să fie, de câțiva ani, mai mare decât al celor care pleacă. Românii au început să găsească oportunități în țară.

Vanda stă de mai bine de zece ani în Franța. De un an face naveta între Franța și România, după ce a început să aibă proiecte și în țară. Este fotograf și lucrează mult mai bine cu românii. Tânăra se gândește să se întoarcă în țară, inclusiv cu partenerul ei, care este francez, și care s-a îndrăgostit de România.

„Limba franceză este a doua limbă și prima dată am ajuns în Franța imaginar prin povestirile profesoarei mele de franceză, cu care făceam meditații de la 7 ani. Apoi visam această țară și am ajuns prima dată într-o excursie cu clasa și simțeam că visul mi s-a îndeplinit.

Am făcut toate studiile în limba franceză și am avut șansa să fiu selectată pentru o bursă cu dublă diplomă pentru Facultatea de Științe Politice și Sociale din Lyon, unde am locuit doi ani. Am revenit apoi în 2015 cu o bursă de la Institutul Francez, împreună cu Facultatea de Jurnalism. Lyon este a doua mea casă, aici m-am format ca adult și aici am învățat să trăiesc.

Nu știu dacă am decis neapărat, totul a venit de la sine, oportunitate după oportunitate. Mi-am găsit locul. Imediat după facultate am făcut un stagiu în marketing, am început să-mi construiesc viața aici.

Faptul că vorbesc franceza și engleza la nivel nativ m-a ajutat foarte mult în carieră. Spaniola, portugheza, italiana și-au avut rostul lor pentru că echipa era internațională și ador să vorbesc mereu limbi străine. De altfel, zilnic vorbesc româna, franceza și engleza, este un exercițiu normal acum pentru mine”, povestește Vanda Bienville despre cum a ajuns să locuiască în străinătate.

Fotografia a început ca o pasiune, apoi s-a transformat un job. Un job, care pentru ea, deși îl poate face în Franța, se simte mai mulțumită când îl desfășoară în România.

„Sunt de 10 ani în Franța, am lucrat aici în marketing, am ajuns să conduc echipa internațională în cadrul căreia am crescut, am fost manager de proiect. Organizam diverse evenimente și expoziții și, în cadrul companiei, eram managerul artist.

Pentru că mi-am dat seama că asta vreau să fac, am dat un switch activității mele și mă concentrez pe fotografie, direcție artistică, video și organizare de evenimente.

Pasiunea pentru fotografie mi-am descoperit-o de mică. Umblam prin camera secretă a bunicii, unde avea cutii cu poze vechi de la începutul anilor 1900 și erau alb-negru și nimeni nu zâmbea. Mi-a atras atenția.

Apoi am luat aparatul pe film al familiei și am început, întâi, să mă uit la mine în oglindă când nu zâmbeam, când eram tristă sau doar normală, fără să zâmbesc. Eram sătulă de replica „Zâmbiți la poză!” și am început, stângace, ce-i drept, să-mi fac primele autoportrete. Apoi surprindeam momente din familie, îmi plăcea să documentez tot și sora mea, Camelia, a fost primul model pentru fotografia mea experimentală.

Viața m-a tras în mai multe direcții și țări până să mă întorc la fotografie. Am descoperit fotografia în momente de îndoială și era ce îmi plăcea, împreună cu scrisul poeziilor. Călătorind mult, făceam mereu fotografii.

Un prieten m-a încurajat să fac fotografii oamenilor pentru că aveam multe idei și știam cum să îi fac să se simtă în siguranță. Am luat atunci colegii de apartament la o plimbare ca să le fac poze înainte de COVID, și atunci a început totul. Este ca mersul pe bicicletă, nu am uitat nimic. Vedeam emoțiile oamenilor pe care îi fotografiam și ei se lăsau pe mâna mea, le dădeam încredere”, a mai povestit tânăra.

Cu un picior în România și unul în Franța

Vanda povestește și care sunt diferențe între munca cu francezii și cea cu românii. Cei din urmă sunt mai relaxați și mai prietenoși.

„M-am implicat în multe proiecte în Franța, și într-una din vacanțele din România am mers la un concert cu artiștii de la Vocea României și, la provocarea unei prietene mele, am contactat artiștii de la concert să le propun proiecte foto și apoi, încet-încet, mi-am creat conexiuni aici.

Am ajuns să fac fotografie de concert și să fiu fotograf oficial în cadrul mai multor festivaluri. Cu un picior în România și unul în Franța, uneori veneam chiar și de două ori pe lună.

Și acum chiar mă gândesc să revin pentru proiectele foto, dar și pentru oameni. Însă o să fiu mereu legată de Franța, casa mea este acolo și jumătatea mea la fel.

Diferențe între români și francezi

Sunt diferențe între români și francezi, dar am învățat să mă adaptez. Când vin în România, oamenii mă întreabă din ce țară vin și uneori chiar îmi vorbesc în engleză. Mi se spune că am un aer altfel, mai „franțuzesc”, și în Franța mă întreabă de unde sunt. Sunt internațională. Și când lucrez ca fotograf, lucrez diferit în funcție de țară, însă în România aduc puțin din aerul franțuzesc și prinde bine.

Francezii sunt mai sofisticați în artă, dar și mult mai atenți și politicoși când lucrează. Este un cod de respectat. De exemplu, atunci când lucrez cu un model la o ședință foto, îl ghidez și îl întreb înainte să vin să-i așez o șuviță de păr sau să-l ating. Este normal și politicos. În România nu se face mereu, apropierea dintre oameni e mai naturală așa, și, uneori, oamenii rămân mirați când întreb, dar acesta este modul meu de a lucra”, mai transmite Vanda.

Când visele se împlinesc în.... România

Visul ei cel mai mare este să aibă un studio foto în București. Un alt vis, aproape împlinit, este să aibă o expoziție de fotografie, tot în București. Tânăra spune că a găsit mult mai multe oportunități în acest domeniu în București față de Lyon sau Paris și aici a contribuit și deschiderea românilor.

„Mă gândesc să revin în România pentru partea artistică și pentru căldura pe care am regăsit-o aici. Și cred că și iubitului meu i-ar plăcea, este înnebunit după mâncarea românească, mai ales după ciorba de burtă. Și, în plus, deja a început să se acomodeze cu limba română. Datorită lui cred că mi-am dat seama că noi, ca români, vorbim foarte tare la telefon când vorbim cu familia și pare că ne certăm. Mi-a spus prima dată dacă eu mă cert des cu ai mei pentru că părea să ridic vocea. A fost amuzant, acum s-a obișnuit. Şi el a fost mirat că în România nu este un obicei ca oamenii să-și pună centura de siguranță în mașină în locurile din spate.

În România am început deja să colaborez cu artiști din diverse domenii pe partea de fotografie, din muzică, make-up, agenții de modă. Îmi doresc să cresc și să capăt încredere în mine în ceea ce privește creativitatea, dar și să fac cursuri despre stilism și video. Îmi doresc să am studioul meu în București și lucrez la visul acesta.

Expoziția foto în București este un proiect pe care îl am în minte de doi ani, dar mi-a fost frică să o lansez. Eu scriu și poezii și m-am gândit că asta vreau să organizez nu doar un vernisaj, ci o seară artistică, cu artă, pasionați de artă, vin bun și muzică, toate din partea casei. Cred că este important pentru fiecare artist să iasă din online și să expună. Nu este ușor când ne trăim viața pe social media.

Avem impresia că ne cunoaștem unii pe alții și eu vreau să scot mitul acesta. Vreau să arăt lumii ce înseamnă ca 50 de oameni să fie încântați și să fie în fața unei creații de-ale tale. Pentru că pe Instagram, 50 de like-uri sunt „puține”. Vreau să ieșim din ecranele telefoanelor și să vorbim pe bune, să ne vedem, să ne ascultăm.

Și acesta este scopul expoziției pe care am numit-o „L'âme” - ”Suflet”. Este despre cum este sufletul nostru – o regăsire și o introspecție într-o seară artistică. Va avea loc la finalul lunii la un local din centrul Bucureştiului şi am mari emoţii. Este un loc din Bucureşti din care am multe amintiri”, a spus tânăra.

Recunoaște însă că pentru orice vis împlinit, indiferent de țară, este nevoie de foarte multă muncă.

„Eu vin dintr-o familie modestă, și știu ce înseamnă să creezi cu ce ai. Când am început să fotografiez, nu aparatura era importantă, ci mai degrabă cum să-mi formez ochiul.

Am muncit mult și chiar și în timpul facultății ca să-mi permit primul meu aparat foto. Întotdeauna m-am gândit cât de motivant este să poți să investești în pasiunea ta. Și apoi să ajungi să trăiești din asta. Eu fac fotografie pentru mine, în primul rând, pentru că îmi place, și voi face asta chiar dacă merge sau nu, este locul unde eu mă regăsesc și mă vindec”, a adăugat Vanda.

Români în străinătate

De mai mulți ani se spune că România are cel mai mare număr de cetățeni plecați în străinătate, după țări aflate în război.

Premierul Marcel Ciolacu declara în octombrie 2024, la evenimentul RePatriot Summit – Top 100 de Români de Pretutindeni-RePatriot, că ne apropiem de peste 6,5 milioane de români în diaspora, fiind fruntaşi în Europa, iar toată clasa politică este vinovată.

Anul trecut a fost pentru prima oară când s-au reîntors în România 190.000 de români şi că, la cum arată trend-ul, anul acesta se vor întoarce şi mai mulţi. Ciolacu a arătat că se întorc şi foarte mulţi medici.

”Peste 3 milioane de români au emigrat doar în 2008-2022. Datele exacte câţi români sunt în diasporă în acest moment diferă de la analişti la analişti. Din punctul meu de vedere, dacă îi adăugăm şi pe cei aproape 1,2 milioane de români plecaţi din Republica Moldova, ne apropiem de peste 6,5 milioane de români. Suntem fruntaşi la acest lucru în toată Europa şi în afară de cifre, în spatele lor, de fapt, regăsim oameni, oameni care muncesc din greu, oameni care suferă, oameni care sunt departe de casă, departe de familiile lor”, a subliniat Ciolacu.

Românii din Diaspora sunt o resursă financiară importantă.

Potrivit datelor Băncii Naționale, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară 6,5 miliarde de euro în 2023, echivalentul a 2 la sută din PIB. Cei mai multi bani vin din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania.

Ce face statul

În ultimii ani, statul a promovat mai multe programe prin care românii din străinătate primeau fonduri nerambursabile dacă se întorceau acasă și începeau afaceri. Unele exemple au fost Diaspora Start-up sau Start-up Nation Diaspora. În 2024 programul Start-up Nation nu a mai fost împărțit cu categorie specială pentru Diaspora. Politicienii însă au promis că românii care se întorc din diaspora și își înființează o afacere în România vor putea accesa granturi între 25.000 și 50.000 de euro per beneficiar, în funcție de numărul de locuri de muncă create și domeniul de activitate. Însă pentru anul 2025 nu s-au lansat proiectele.

În 2024, la programul de finanțare Startup Nation 2024, înscrierile și cursurile de antreprenoriat s-au făcut și online, pentru a putea participa și cei din străinătate. Programul Startup Nation 2024 a fost finanțat cu 400 de milioane de euro, din cadrul programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027.

