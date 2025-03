Român, despre traiul în SUA: ”Se muncește serios și eficient. Nu ca în Europa, unde la ora cinci dai Bună ziua!”

Mulți români plecați în SUA după căderea regimului comunist odată cu Revoluția din 1989, se apropie de vârsta de pensionare. Unii dintre ei cred că vor munci în continuare, alții se plâng de costul vieții în marile orașe americane.

În timp ce unii români plecați în SUA au devenit milionari, cei mai mulți s-au adaptat culturii americane, dar se plâng în continuare de costul vieții.

Dacă muncești pe rupte, vei fi plătit bine, reiese din mărturiile unor români stabiliți de decenii în SUA, strânse de Adevărul.

„Se muncește serios și eficient. Nu ca în Europa, unde la ora cinci dai Bună ziua! Este o cultură foarte competitivă și „workaholică”. Dar atâta timp cât vrei să muncești, în orice domeniu, vei face bani. Unii, cu funcții de conducere, sunt în priză 24 de ore din 7 zile. Weekend, însă, este altceva, nu mai dai de nimeni, grătarul (barbeque) este sfânt în weekend”, spune unul dintre ei.

Viața poate fi foarte scumpă în marile orașe, atrageția atenția un alt român stabilit în SUA.

„Azi, în New York, fără 100.000 de dolari pe an, îți mănânci de sub unghii și vei face cu capul la cât vei conduce zilnic sau cât vei suporta trăind într-o locuință de 50 de metri pătrați, ca o cutie de pantofi”, spune el.

Chiar și mâncatul în oraș este foarte scump. Pandemia de Covid-19 a afectat mult industria restaurantelor din SUA, astfel că multe ies în pierdere dacă o masă la restaurant nu este din nou ocupată la 2 ore după ce clienții precedenți s-au așezat la ea. Adăugând și salariile infime ale chelnerilor, care pot trăi doar din bacșișuri, masa în oraș este prea scumpă, spune un alt român cu cetățenie americană.

Ads

„Totul este foarte scump, nu primești nimic de banii pe care îi oferi. Toti așteaptă bacșiș. Uneori vezi trecut bacșișul obligatoriu de 20 la sută pe notă, te mai trezești și cu un 5 - 10 la sută, pentru că sunt mai mulți la masă, când deja nota de plată pentru ce ai consumat este deja măricică. Iar uneori la restaurante abia mai găsești mâncare cu gust de mâncare, Americanii se arată fals prietenoși, dar te grăbesc afară din restaurant. În Europa găsești o grămadă de astfel de afaceri conduse cu suflet, nu numai pentru bani”, a povestit românul din SUA.

Ads