AUR acuză Guvernul și Președinția de complicitate la "genocidul cultural" al românilor din Ucraina, după închiderea școlilor în limba română de către autoritățile de la Kiev

Senatorul AUR Cristina Dumitrescu acuză Kievul de "genocid cultural" împotriva celor circa 500.000 de români din Ucraina, după ce autoritățile au redus masiv predarea în limba română în școli, și critică lipsa de reacție a Guvernului de la București.

Cristina Dumitrescu, președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni și senator AUR, condamnă acțiunile autorităților de la Kiev privind eliminarea claselor și școlilor românești, necesare păstrării și dezvoltării identității românești a celor jumătate de milion de români din Ucraina, dar și complicitatea autorităților de la București la acest genocid cultural.

„Puțina presă românească din Ucraina trage din nou un semnal de alarmă privind situația extrem de gravă a învățământului în limba română, iar reprezentanții comunității românești din regiunea Cernăuți atrag atenția asupra consecințelor pe termen lung ale acestor acțiuni ale autorităților ucrainene. Deși oficial continuă să fie clasificate ca instituții cu predare în limba română, majoritatea acestor școli predau peste jumătate din disciplinele de studiu în ucraineană. Limba română rămâne prezentă doar la nivel declarativ, generând ceea ce specialiștii numesc un „dublu standard educațional”. Această situație creează un paradox administrativ: pe de o parte, autoritățile raportează funcționarea școlilor cu limba română de predare, pe de altă parte, elevii învață o bună parte din obiecte în ucraineană, reclamă presa românească de la Cernăuți”, a subliniat Cristina Dumitrescu.

Aceasta susține că reprezentanții românilor avertizează că modificările actuale vor genera asimilarea lingvistică și culturală ireversibilă a tinerilor.

„AUR condamnă, de asemenea, instrumentarea unor atitudini antiromânești atunci când măsuri elementare de păstrare a limbii române în orașul Cernăuți se implementează timid de către instituții de învățământ.

Reamintim ajutorul militar, logistic, umanitar și politic uriaș pe care populația României îl dă Ucrainei de mai mulți ani. Iar în schimbul acestui ajutor, ce primim? Mesaje ca cele de mai jos:

• „E o nebunie cu româna asta… Pregătiți Cernăuțiul pentru separatism? Mai bine a doua limbă să fie engleza sau spaniola.”

• „Iată, separatismul a ajuns la Cernăuți. Așteptăm eliberatorii cu arme, din nou ocupația orașului.”

• „N-am terminat cu rusificarea și deja începeți cu românizarea populației! Nu v-a fost destul Donbasul???”, arată senatoarea AUR, prezentând mesajele ca fiind preluate de presa de la Cernăuți.

"Cerem Administrației Prezidențiale și Guvernului României, prin Ministerul de Externe, o reacție fermă față de autoritățile de la Kiev și le reamintim că lipsa acestei reacții, observate de-a lungul vremii în situații asemănătoare, înseamnă complicitate la asimilarea numeroasei comunități românești din statul vecin și nerespectarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina, precum și a instrumentelor internaționale privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale la care Ucraina este parte”, a declarat Cristina Dumitrescu, senator AUR și președinte al comisiei pentru românii de pretutindeni.

