De ce pleacă românii din țară? În 2023, peste 50.000 de români au părăsit definitiv România

Realitatea obligă la măsuri urgente!

Cum este posibil ca peste 50.000 de cetățeni români să părăsească definitiv România, într-un singur an?

În anul 2024, cine va avea puterea să oprească prăbușirea României în fundul prăpastiei, în condițiile în care decidenții aleg să promoveze România în Zanzibar sau prin călătorii exotice în Senegal sau Dubai, destinate VIP?

Împrumuturile externe cresc de la o zi la alta, plata acestora revenind, într-un mod incredibil, copiilor noștri, peste 30 de ani! Absența sentimentului de siguranță în propria țară să fie motivul pentru plecarea românilor?

Ce mai înseamnă conștiință națională?

Să fie o întâmplare că peste 300.000 de copii aflați cu părinții în străinătate nu mai vorbesc limba română?

Din fericire, mai există români care gândesc pentru români!

Daniel Ioan Blaga este un român autentic, reîntors recent acasă, din Statele Unite ale Americii!

În condițiile în care tinerii români își doresc să plece din țară, Daniel Ioan Blaga a ales să revină în România cu deplina convingere că speranța de mai bine nu este pierdută!

Vreau să cred că sunt mulți tineri care își doresc să ajungă acasă! Dar ce se mai poate face să îi aducem și să îi convingem să rămână acasă?

De ce Daniel Ioan Blaga s-a reîntors în țară, în condițiile în care milioane de români au plecat definitiv din țară?

Credința și simplitatea definește un caracter puternic!

Daniel Ioan Blaga surprinde printr-un răspuns care obligă la reflecții! "Iubesc România, îmi iubesc părinții și cred că datoria mea este să fiu acasă! Dacă plecăm toți din țară, ce se va alege de țara noastră? Banii nu înseamnă totul în viață noastră!"

În fapt, parafrazându-l pe Steve Jobs, fondatorul Apple, Daniel Ioan Blaga invită la introspecție: cine își dorește să fie cel mai bogat om din cimitir?

Primul pas făcut de Daniel Ioan Blaga a fost să se alăture apelului lansat de Viorel Paiu, un om de afaceri, progresiv în gândire, inteligent, dar și cu respect față de oameni. Aflat în România, după 21 de ani trăiți în Italia, preocupările întreprinzătorului surprind, cu atât mai mult cu cât dorință sa este centrată pe construirea de noi locuri de muncă și pe aducerea românilor acasă!

Anunțul făcut de compania Wizzair, prin care informa că urmează să își închidă baza de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” precum și anularea a nu mai puțin de șapte destinații spre care obișnuia să aibă curse regulate, a fost ca un semnal de alarmă și mi-am supus că trebuie să fac ceva, să îmi ajut comunitatea, preciza Viorel Paiu!

La o prima vedere, un astfel de demers pare imposibil, dar perseverența construiește punți de legătură între românii aflați în Diaspora și familiile rămase în țară, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu 6 ani, cu insistențe foarte mari, trebuie amintit că omul de afaceri Viorel Paiu a reușit să aducă în zonă cursa aeriană Suceava-Torino, operată la acel moment de compania națională Tarom. Seriozitatea, munca, dăruirea față de comunitate îi caracterizează și pe frații domniei sale, credința în bine fiind exemplu și unitate de măsură!

Românii au nevoie de exemple!

În mod cert, schimbările însoțesc existența noastră!

Cine poate să gândească la normalitate, în condițiile în care tot mai mulți români sunt nevoiți să plece din țară?

Demersul inițiat de Viorel Paiu și Daniel Ioan Blaga trebuie încurajat și susținut, datele oferite de Institutul Național de Statistică fiind extrem de îngrijorătoare și pentru anul 2024!

Contrar declarațiilor politice ale unii decidenți care apreciau că "plecarea românilor din țară este un mare succes pentru guvernanții aflați la putere", numărul celor 50.000 de români, plecați definitiv din țară în anul 2023, este cel mai mare "exod" din ultimii 30 de ani!

De ce trebuie să acceptăm plecarea românilor din țară, că pe un lucru normal, în condițiile în care România risca să rămână o țară locuită mai mult de generația oamenilor în vârstă?

Să fie acesta dovada că revenim la România normală?

Tot o întâmplare este și faptul că circa 40 % dintre românii plecați definitiv din țară dețin studii superioare, conform unui raport al Băncii Mondiale?

Tinerii înseamnă viitorul nostru! Dar ce oferim tinerilor?

Potrivit "Open Sources" în anul 2022, peste 18.000 de tineri, cu vârstă până la 24 de ani, au părăsit România definitiv, cu 6.000 mai mult decât în 2021. Alți peste 60.000 de tineri au plecat, pe o perioadă limitată de timp, cu aproximativ 2.000 mai mulți față de anul precedent.

Direcția în care mergem nu este una bună!

Cuprinși de ceața propriei neputințe, decidenții se dovedesc repetenți la proiectele pe termen mediu și lung pentru România!

Prin comparație, în ultimii 34 de ani, România a pierdut prin migrația externă definitivă circa 5,8 milioane de români, alte 4 milioane fiind în curs de clarificare a statutului lor în țările în care se află!

Câți români mai trăiesc în România? Cați români mai doresc să rămână în țară?

Dacă înainte de 1989, România numără circa 23 de milioane de locuitori, astăzi, date mai mult sau mai puțin credibile, arată că România numără circa 19 milioane de locuitori, din care aproximativ 9 milioane trăiesc deja în afara țării!

Ce ne mai așteaptă în viitor?

Răspunsul este simplu! Cine mai poate să gândească la o viață mai bună cu o pensie aflată la prețul unui "bacșiș" lăsat pentru o masă de un potențat al vremii sau de un privilegiat cu pensie specială și cu salariu în continuare la stat?

După unii, "economia duduie"!

Realitatea socială aduce însă în prim plan sărăcia și nevoia de proiecte pentru țară! Nu este, însă, exclus să duduie, de ani buni, mintea unora care își încurcă pașii spre vârful propriei incompetențe! Indiferent de culoarea politică, dezinteresul fața de problemele reale ale românilor, trădarea națională prin vânzarea resurselor tării sunt garanția promovării în funcție a celor care ar trebui să gândească pentru viitorul nostru?

Ce mai înseamnă Diaspora pentru guvernanți?

Cum este posibil ca doi iubitori de țară, oameni obișnuiți, cu credință în suflet, să inițieze un apel pentru reîntoarcerea românilor acasă, dar și pentru susținerea românilor aflați în străinătate, în timp ce autoritățile aplică "regula struțului"?

Ce mai înseamnă românii discriminați, lăsați fără dreptul de a își ține slujbele în limba română, în Ungaria sau în țara "pretină" Ucraina?

Anul 2024 este un an electoral! Să fie acesta un an al adevărului sau al minciunii?

Cine mai are curajul să cheme românii din diaspora la vot pentru o Românie mai bună?

Demografia este la fel de îngrijorătoare, așa cum este interminabilul "exod" al românilor plecați din țară pentru o pâine mai bună!

Tot statistica ne arată o Românie în declin demografic accentuat. Îmbătrânirea populației nu mai este niciun secret,, vârsta medie crescând de la 40,6, la 42,4 ani, iar speranță de viață a omului simplu, îngenunchiat de datoria pentru achiziționarea unei case, scăzând dramatic la circa 60 de ani?

Sistemul de pensii, aprobat mai întâi la Bruxelles, obligă să căutam soluții cu privire la un drept echitabil pentru toți românii care au muncit o viață!

Cine explică logica puterii în afara cumetriilor și clientelii politice? Cum este posibil ca un om să primească o pensie de 1400 lei, după 40 de ani de muncă în mină, în timp ce un om care nu a lucrat nicio zi, primește ajutor social de la stat în valoare indexată de 1400 lei?

Să fie adevărat că munca este numai pentru fraieri?

Dacă speranța de viață se află la circa 60 de ani, câți români mai au șansa de a ajunge la pensie la vârstă de 65 de ani?

Înainte de 1971, generația "decrețeilor", copiii născuți în România, trecea de circa 1.500.00, știut fiind că avorturile erau interzise, preocuparea politicii de stat fiind creșterea numărului de locuitori!

Dacă înainte de 1990, generația copiilor născuți era de circa 800.000, astăzi generația acestora a ajuns la circa 180.000, familia tradițională, cu 3-4 copii, devenind o raritate, fiind preferat un singur copil!

Salariile speciale și pensiile de sute de milioane sunt mult mai importante decât responsabilitatea acțiunilor inițiate pentru readucerea României la normalitate!

În condițiile în care tinerii nu au posibilitatea unui loc de munca în propria țară, cine poate să justifice de ce un Înalt funcționar al statului care a ales să iasă la pensie cu circa 40.000 lei, rămâne angajat tot la stat, în același minister, cu funcție de conducere plătită cu încă 20.000 lei?

Cum este posibil să gândim că mai avem o șansă, în condițiile în care datoria externă a României a trecut de 160 miliarde euro?

Apelul inițiat de românii Viorel Paiu și Daniel Ioan Blaga demonstrează că încă mai există în țară oameni de bună credință, capabili să își asume responsabilități la nivel guvernamental, pentru viitorul nostru!

Dar nu cumva și aceștia deranjează prin atitudinea deschisă și prin neapartenenta la găștile aflate în jurul puterii?

Potrivit informațiilor din spațiu public, majoritatea rutelor aeriene au un grad de ocupare de peste 90%. Acest lucru reiese și din traficul de pasageri de pe Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, acesta ajungând la peste 900.00 de călători în primele 9 luni ale anului 2023.

Aceste date oferă argumentul că imposibilul trebuie să devină posibil, respectiv facilitarea accesului la noi curse aeriene și la destinații care să aibă conexiuni directe cu România și cu Aeroportul “Ștefan cel Mare” din Suceava!

De ce este important un astfel de apel?

Înainte de toate, ar fi un mare plus pentru noi toți! Numai așa putem să ajungem mai des aproape de cei dragi și de familie!

Un asemenea de demers trebuie să meargă mai departe, până în momentul în care românii din țară, dar și din diaspora vor avea posibilitatea să călătorească în siguranță și să ajungă cât mai des acasă!

Dar cine se mai gândește la România?

Dacă vă pasă, aflăm răspunsul împreună! Să citim apelul și să semnam pentru aducerea românilor acasă!

https://www.petitieonline.com/diaspora_leaga_suceava_de_marile_orase_europene

Ideal ar fi pentru viitorul nostru că românii reîntorși în țară să fie încurajați să rămână cu noi!

Gândind la părinții copleșiți de dorul copiilor, dar și al copiilor care așteaptă reîntoarcerea părinților aflați la lucru în străinătate, trebuie să ne trezim și să ne aducem aminte că avem datoria să lăsăm ceva în urma noastră!

Așa cum aprecia Daniel Ioan Blaga, parafrazând pe Steve Jobs, nu banii înseamnă sensul existenței noastre. Responsabilitatea este esențială, așa cum trebuie să fie și grija pentru părinți! "Pentru mine contează să merg seara la culcare, spunând că astăzi am făcut ceva minunat!"

Faptele bune cer, însă și sacrificii!

Binele să ne însoțească pretutindeni și nevoia de unitate a românilor să ne deschidă mintea și sufletul!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

