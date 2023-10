Diaspora restartează România. Dorul de acasă, dar și teama de escaladare a războiului, îi face pe românii din străinătate să solicite noi zboruri

Recentele atacuri din Israel, dar și nesfârșitul război din Ucraina îndeamnă la aducere aminte și la neuitarea românilor aflați în afara țării!

Cum este posibil ca în condițiile în care războiul lovește, operatorii de zbor să își multiplice prețul biletului pentru întoarcerea acasă?

Câți români au fost nevoiți să scoată 500 de euro și poate chiar mai mult pentru un bilet Tel Aviv - București, deși întreg sejurul plătit costă 600 euro?

Operatorii Low - cost au suspendat zborurile spre Israel, în timp ce operatorul național de zbor a majorat prețul pentru întoarcerea acasă!

Grija pentru românii din țară, dar și pentru românii aflați în străinătate nu trebuie să rămână doar prilej pentru declarații politice! Să nu uităm că potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României, în România au ajuns, în primele opt luni ale anului 2023, peste 4 miliarde de euro de la românii aflați la muncă în străinătate!

România are nevoie de fapte și de români care să gândească pentru români!

Din fericire, încă mai există astfel de români, putini, dar implicați și cu respect față de lege!

Evenimentele din Decembrie 1989, dar și aderarea României la Uniunea Europeană, în anul 2007, au deschis poarta spre destinații îndepărtate pentru milioane de români, cunoscuți astăzi drept Diaspora! Astfel, se poate vorbi de circa 5, 7 milioane de români care trăiesc cu acte în regulă în întreagă lume, românii fiind prezenți în spațiul comunitar, dar și în țări precum Australia, China, Thailanda, Arabia Saudita și Singapore.

Conform datelor oficiale ale Ministerului de Externe, situația românilor care trăiesc oficial în Uniunea Europeană, se prezentă astfel:

Italia - 1.137.728 de români, Spania - 1.087.923 de români, Marea Britanie - 949.810 de români, Germania - 826.154 de români. Surpinzător sau nu, în SUA trăiesc 464.814 de români.

Trebuie reținut și faptul că alături de aceștia sunt și români "fără acte", care sunt nevoiți să își ducă viață de pe o zi pe alta, fără să dispună de sprijinul statelor în care se află. Numărul acestora, cumulat cu românii care trăiesc în spatiile istorice, se ridică la circa 4 milioane de români!

Despre românii din spațiile istorice am amintit în repetate rânduri! Am scris despre România și despre Drapelul coborât în bernă de autorități vecine, în timp ce românii sărbătoreau Ziua Națională a României! Drapelul smuls de pe turla unei biserici romanești trebuie să ne trezească la realitate! Limba română interzisă în școlile românești lovește sufletul și mintea! Câte alte grozavii știute și neștiute desfășurate nu trebuiesc uitate, chiar dacă se petrec sub ochii adormiți ai autorităților centrale care visează la tinerețea veșnică și la nemurirea sufletului?

În urma interpretării datelor de conținut existente cu sprijinul Mass-media, în raport cu decalajul existent între natalitate și deces, se poate constata că în ultimii 20 de ani, în timp ce populația României a scăzut cu circa 4 milioane de locuitori, numărul românilor din străinătate a crescut vertiginos. În fapt, potrivit datelor statistice oferite de ultimul recensământ, numără aproximativ 19 milioane de locuitori, din care 9,7 milioane trăiesc în străinătate.

Cine mai rămâne în țară?

Fără să îmi propun să determin polemici asupra cauzelor care au dus la plecarea românilor din țară, în acest sens fiind cunoscute corupția, sărăcia și lipsa de speranță pentru un viitor mai bun, faptele bune nu lipsesc, în acest sens fiind de amintit petiția comunitară inițiată de un colectiv inimos coordonat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, alături de Ioan Măriuță, directorul Aeroportului Ștefan cel Mare din Suceava, Viorel Paiu, om de afaceri, român din Diaspora și Daniel Ioan Blaga, român reîntors recent din Statele Unite ale Americii. Sub deviza "Diaspora leagă Suceava de mare orașe ale lumii", autoritatea locală reprezintă un exemplu la nivel național, demersul inițiat având scopul să faciliteze deschiderea de noi zboruri pentru reîntoarcerea românilor acasă, dar și să dezvolte din punct de vedere turistic frumoasa și inegalabila Bucovina. În textul petiției, care poate fi semnată la acest link https://www.petitieonline.com/diaspora_leaga_suceava_de_marile_orase_europene#form, se arată că din Bucovina și zona de nord a Moldovei, precum și din Regiunea Cernăuți din Ucraina avem un număr foarte mare de români plecați peste hotare, în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia, Irlanda, Israel, Olanda, Austria și Cipru. Ținând cont de acest lucru, diaspora solicită lansarea de noi curse aeriene din principale orașe europene către Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, care să faciliteze călătoriile și să aducă familiile împreună cât mai des posibil.

Românii au nevoie de români!

Dacă în anul 2010, traficul maxim numără în jur de 35.000 călători, infrastructura fiind una deficitară, în urma modernizării și a prezenței operatorilor de zbor inclusiv "low – cost", în anul 2021-2022 au fost înregistrați 730.000 călători. Pentru anul 2023, traficul numără peste 800.000 de călători.

Înființat în 1962, aeroportul din Suceava are o poveste aparte, în martie 2005 fiind redenumit Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Timp de 48 de ani, zborurile au fost asigurate de TAROM. După anul 2001, zborurile au fost efectuate de pe aeroportul din Suceava și de operatorul privat Angel Airlines.

Istoria transporturilor nu este lipsită de evenimente! Potrivit "Open Sources", în august 2013, pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost demarat lucrările de modernizare și extindere a aeroportului, respectiv mărirea pistei, construirea unui nou turn de control și introducerea unui sistem de aterizare instrumentală. Pista veche era din beton și avea dimensiunile de 1.800 de metri lungime și 30 de metri lățime. Noua pistă este asfaltată și este de 2.460 de metri lungime și 45 de metri lățime. Aeroportul a fost redeschis pe 25 octombrie 2015. Începând din data 12 noiembrie 2015, compania națională TAROM a reluat cursele directe București – Suceava – București. În anul 2016 au fost deschise următoarele curse: Antalya (charter sezonier) din 18 iunie 2016, Milano/Bergamo (Aeroportul Internațional Orio al Serio) din 3 august 2016 și Londra/Luton din 19 august 2016. În anul 2017 au fost inaugurate următoarele curse: Treviso din 18 martie 2017, Bologna din 28 martie 2017 și Roma din 28 martie 2017 efectuate de WizzAir și Torino din 19 iulie 2017 efectuată de TAROM. În anul 2018 au fost inaugurate următoarele curse: Bodrum (charter sezonier) din 5 iunie de compania turcă Tailwind Airlines și spre Zakynthos în Grecia (charter sezonier) din 12 iunie. La sfârșitul anului 2018 s-a semnat contractul pentru construirea unui nou terminal și mărirea celui existent, astăzi terminalul fiind dat deja în folosință.

În anul 2019 pe aeroportul sucevean s-au deschis cursele spre Monastir (charter sezonier) de compania Nouvelair, spre Hunghada (charter sezonier) efectuată de compania Air Bucharest și spre orașul german Memmingen efectuată de compania Wizz Air care a decis, însă, să își retragă zborurile, cu efect pentru romanii din Bolognia, Bruxelles, Charleroi, Dortmund, Eindhiven, Larnaca, Londra, Luton, Memmingen, Milan – Bergami, Paris – Beuvais, Roma – Fumicini, Treviso etc.

Imposibilitatea deplasării românilor spre casă obligă la reflecții și la măsuri unitare, demersul inițiat de administrația locală fiind un prim pas care trebuie multiplicat la nivel național.

Deviza Diaspora leagă Suceava de mare orașe europene demonstrează că românii nu uită de români, cu atât mai mult cu cât iubirea de țară nu trebuie să devină o poveste!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

