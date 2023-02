Experiențele românilor care merg în vizită în străinătate: "Ne-am încălţat repede la loc, înainte să observe cineva"

Obiceiul de a ne descălța sau nu atunci când mergem într-o vizită este controversat. Relatarea unei bloggerițe care a mers la o petrecere în străinătate a lansat o dezbatere în mediul online.

Prințesa Urbană a scris într-o postare pe Facebook că s-a grăbit să se încalțe după ce a observat că toți ceilalți invitați, de diferite naționalități, poartă încălțăminte.

"Am fost aseară la o petrecere la care au participat olandezi, belgieni, italieni, ucraineni şi francezi. Noi eram singurii români prezenţi (cu excepţia uneia dintre gazde). Am fost, de asemenea, și singurii care s-au descălţat la intrare.

Ne-am încălţat repede la loc, înainte să observe cineva."

"Petrecerea a fost în sufrageria oamenilor, că doar nu ne-am fi descălțat noi la discotecă sau în sala de evenimente", a adăugat Prințesa Urbană.

"Nu sunt de acord cu multe obiceiuri românești"

În comentarii, părerile sunt împărțite, totuși, cei mai mulți pledează pentru renunțarea la încălțăminte atunci când primesc musafiri.

"Ce interesant, nu am știut că ați da papucii jos ar fi o chestie românească. În Germania toți oamenii pe care-i cunosc eu își dau jos papucii, de multe ori chiar în scara blocului înainte să intri. În Asia peste tot își dau jos papucii, în State numai la americanii albi am văzut să nu-și dea papucii jos. În rest nu m-am dus la oameni acasă în alte țări, să pot observa sau mă rog, nu m-am uitat. Chiar recent am fost la o petrecere în Germania cu rochie și ciorapi, mi-am luat chiar șosete de lână extra în geantă, că la nemți e tot timpul frig. Arată dubios, dar 99% din invitați s-au schimbat la haine de casă după scurtă vreme, deci oamenii sunt foarte relaxați în genere."

"Eu nu sunt de acord cu multe obiceiuri românești, dar să intre un grup întreg de oameni în casa mea, la o petrecere, fără să se descalțe este ceva ce nu aș accepta și nu înțeleg care ar fi motivul lor. Mă gândesc că era un spațiu destinat unei petreceri și atunci da, e ok. Dar dacă era casa cuiva unde seara se culcă niște copii, mi se pare chiar absurd. Adică... "spălați-vă pe mâini înainte de fiecare masă" dar "umblați încălțați prin casă"..."

"În Olanda nu se descalță lumea"

"În Olanda nu se descalță lumea. Se intră cu încălțămintea la parter sau în hol, sufragerie. Nu se intră încălțat la etaj/ dormitor sau la baie.

Adevărul este că nu este covor sau mochetă. Toți au la ușă preș unde poți să te ștergi dacă este umed afară. Asta este obiceiul.

Poate trebuie menționat că nu există praful așa de predominant ca în alte țări. Nu știu de ce.

Nu cunosc pe nimeni care s-a îmbolnăvit din cauza asta. De asemenea, unii copii nu poartă șosete nici iarnă, iarăși supraviețuiesc.

Fiecare popor cu obiceiurile lui și nimeni nu este forțat să stea unde nu-i place.

Eu nu pot decât să te admir pentru flexibilitatea ta/voastră și puterea de adaptare, de a raționaliza și a arată copiilor diferitele obiceiuri. Nicăieri nu este doar bine, important este este să-ți găsești locul unde te simți cel mai bine."

"Io nush despre olandeji da când prietenii francezi ai tinerilor mei vin la noi, se descalță automat. Unii adulți întreabă dacă să se descalțe, alții se descalță fără să le zic nimic, alții nu se descalță."

"Da, diferite culturi tratează foarte diferit chestiile astea de igienă. Privind ambele aspecte ale problemei, unii consideră că nu e ok între străini (chiar dacă-s amici, prieteni, cunoștințe, străini la modul că nu fac parte din familie, nu te văd ciufulit, în pijamale și nespălat pe dinți zi de zi) să stai în șosete sau cu degete la vedere (yes, that's a thing).

Pe de altă parte, alții consideră că e total neigienic și lipsit de respect să intri încălțat în casă cuiva, în spațiul sau personal. Și dacă privești cu atenție, vesticii "bogați" care aveau case mari și angajați care să curețe după ei, preferă să le intri încălțat în casă. Esticii, care pun mare accent pe practici religioase, sacralitatea căminului și a spațiului personal al cuiva, preferă să te descalți la intrarea într-un spațiu special pentru ei - casă și templul."

"Locuiesc în Italia, nu se descalță nimeni la intrare. La început mi se părea ciudat, deloc igienic, dar cam au dreptate să se comporte așa, doar sunt musafiri. În schimb când suntem doar noi ne descălțăm când ajungem acasă și stăm în papuci de casă."

"Nu e nimic normal să-ți aduci microbii din stradă în casă"

"Băi... când vă aud așa... De când te-ai mutat, nimic din ce e românește nu este ok, îmi pare rău să te văd denigrând mereu chestii firești. Nu e nimic normal să-ți aduci microbii din stradă în casă. Faptul că unii fac asta, nu înseamnă că e și ok. Nu aș renunța niciodată la acest obicei. Acum mulți ani locuiam în altă țară, unde la fel procedau, altfel îi jigneai. Mi s-a rupt, le am impus să se descalțe când vin la mine, având și copil mic. După 5 ani, când am plecat, toate prietenele mele din Grecia adoptaseră obiceiul meu și îl respectă și azi."

"Foarte frumos îți stă îmbrăcat elegant și descălțat!"

"În Canada toată lumea se descălța la intrare, indiferent cât e de mare sau mică petrecerea și indiferent ce nații participa la petrecere. Și dacă e mizerie pe jos, așteptarea e să te descalți oricum."

"În Thailanda ne descălțăm și la intrarea în supermarket"

"La nemți toată lumea se descalță. În Suedia și Norvegia e un must do.

În Thailanda ne descălțăm și la intrarea în supermarket.

Deci nu, nu numai românii în general, doar în particular în această poveste."

"Eu prieten elvețian venise în vizită în România și și-a lăsat papucii pe holul blocului...desigur că nu i-a mai găsit."

"Codul bunelor maniere spune că nu ne descălțăm în vizită, cu excepția cazului în care gazda chiar solicită și îți oferă papuci. Este nepoliticos să stăm să ne admirăm și să ne mirosim șosetele unii altora."

"Nu descalț pe nimeni care îmi întră în casă"

"Urăsc obsesia asta a descălțatului! Nu descalț pe nimeni care îmi întră în casă, nu mă descalț în nicio casă în care intru. Dacă cumva sunt forțată să mă descalț, a doua oară e foarte posibil să nu mai calc pe acolo. Și am trăit toată viață în România. Da, am văzut în multele călătorii, la unele popoare obiceiul descălțatului e mai imperativ decât la altele. Mie una mi se pare de prost gust ori pe unde dau de el. Reflex de om sărac, trăit prin noroaie, cu posibilități limitate de a curăța..Mă simt ridicol în șosete, e și mai rău în papucii dați de gazdă. A, sau aș putea înțelege dacă vine la pachet cu a rămâne și în chiloți dacă am chef sau să îmi pun treningul comod de casă și eventual să mă și culc în pat... Dacă inviți pe cineva la ține asigura-te că ai unde. Dacă nu ai unde, ori nu chema, ori consideră că se poate simți chiar că acasă la el."

"Am stat în gazdă în Norvegia. Când am deschis ușa am închis-o la loc. Șocant de curat, mult alb și noi eram veniți după munte. Ne-am descălțat afară și ne-am pus instant papucii (albi, pufoși, noi nouți și aia)."

