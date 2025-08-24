Românii au făcut spectacol în Turcia, pentru prima victorie a sezonului

Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 11:03
Românii au făcut spectacol în Turcia, pentru prima victorie a sezonului
Deian Sorescu FOTO X Gaziantep

Jucătorii români Deian Sorescu şi Alexandru Maxim au marcat sâmbătă seara golurile prin care formaţia turcă Gaziantep a dispus, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea Genclerbirligi, în etapa a treia din campionatul Turciei, Super Lig.

Genclerbirligi a deschis scorul la Gaziantep, Zuzek înscriind în minutul 8. Partida a fost decisă de cei doi internaţionali români din efectivul lui Gaziantep. Mai întâi a egalat Deian Sorescu, în minutul 44, din pasa decisivă a lui Alexandru Maxim.

Golul victoriei a fost marcat de Alex Maxim, în minutul 90+6, românul fiind schimbat un minut mai târziu, Gaziantep s-a impus cu 2-1 în faţa lui Genclerbirligi şi a reuşit prima victorie stagională.

Maxim şi Sorescu au fost notaţi cu 8,3 de sofascore, iar echipa lor are trei puncte şi e pe locul 9 în Super Lig.

