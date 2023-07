O tânără familie de români, care are tot ce îi trebuie în Germania, tânjește după România: „Vrem să trăim restul vieții în liniște”

Doi tineri români, stabiliți în Germania, cu servicii bune, intenționează să se mute definitiv în România. Cei doi tineri au cerut sfatul comunității „Mutat la țară - Viața fără ceas!”, iar postarea a generat peste 800 de comentarii.

„Suntem o familie tânără de 32 de ani și 29 ani, cu două fete de 3 ani și 1 an...am dori niște păreri. Suntem în Germania de 10 ani, avem servicii stabile de ani, putem spune că suntem acomodați, cunoaștem Germania cu bune și rele. Totuși, vrem să mai stăm 1 sau 2 ani și să ne întoarcem în România, unde avem o căsuță nouă în construcție la țară. Vrem să trăim restul vieții în liniște și fără negativele Germaniei. Așteptăm părerile voastre!”, este mesajul de pe grupul de Facebook „Mutați la țară - Viața fără ceas!”.

Postarea a stârnit un interes major, sute de oameni dându-și cu părerea. În timp ce unii i-au sfătuit pe cei doi soți să ia o decizie fără să ceară părerile celor din jur, alții s-au încumetat să le dea un sfat. Unii i-au încurajat pe cei doi tineri să se întoarcă acasă, dar alții i-au sfătuit să rămână acolo.

Câteva din cele peste 800 de comentarii:

„Veniți acasă,nu mai stați slugi la alții,să facem Romania noastră mare și puternică!”

„Și noi suntem recent mutați in România, din luna iunie. Împreună cu soțul si băiețeii de 5 ani jumate si 4 anișori. Am locuit in Austria 23 ani. Situație foarte bună din toate punctele de vedere. Am luat aceasta hotărâre pt copii. Voi care santeti in afară știți si înțelegeți mai bine.

Ads

Suntem foarte fericiți, liniștiți, împliniți. Vreau sa va spun nu cereți sfaturi, faceți ce va spune inima si instinctul. Noi nam cerut nici măcar părinților o părere, deoarece nu aveau cum sa înțeleagă ce ne lipsește nouă. Santeti tineri, faceți ce va spune inima si lăsați-vă conduși de ea. Va doresc multa sănătate și succes”.

„Dacă te întorci in România fă-o cand ti-ai propus sau când crezi ca esti în siguranță cu toate acolo. Să nu apuce fetele să “deschidă ochii“ în Germania că nu mai pupati voi România până la pensie. Si nici atunci nu e sigur. Acum mici se vor adapta usor cu Romania. Mai târziu… greu de prevazut. Succes oriunde!”.

„Nu te-aș sfătui să te întorci definitiv în România. O să ai o pagubă după ce vei lasă totul și te vei întoarce în Germania sau în altă țară civilizată”.

„Faceți cea mai bună alegere dacă vă întoarceți acasă. România este o țară extrem de binecuvântată și ferită de multe alte prostii care se fac prin alte țări din Europa. Copii se vor simți mult mai bine aici, te înțelegi altfel cu Românul tău. Cei care vă spun sa rămâneți acolo sunt acei care nu au reușit aici și se victimizează (cunosc personal cazuri). Multe binecuvântări în toate deciziile voastre!”.

„Și noi ne dorim la fel după 7 ani de Germania dorim să ne întoarcem în România unde avem casa noastră. Totuși trebuie să ne gândim că România nu ne va primi cu bratele deschise și cu locuri de muncă bine plătite”.

Ads