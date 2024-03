Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

În timp ce unii dintre românii care au lucrat în străinătate s-au întors în țară, alții fac planuri să plece din România, în căutarea unor câștiguri mai mari și cu speranța unei vieți mai bune.

Unii sunt derutați și nu sunt siguri că mai este rentabil. Este tema de discuție lansată de un român în mediul online.

"Mai merită să emigrăm în 2024?"

"Acum 10-15 ani, eu zic că ar fi meritat, dar astăzi nu cred că mai merită. În condițiile în care calitatea vieții în vest a scăzut foarte mult în general, nu doar pentru middle class, ci cam pentru toată lumea (criminalitate crescută, suprapopulare, etc). Mai merită să emigrăm în 2024?

Măcar dacă erau salariile mult mai bune, dar din ce m-am documentat până acum, salariile pentru programatori sunt absolut jalnice. Chiar și un 80-90k brut, la ce taxare uriașă există pe dincolo, mi se pare foarte puțin, în condițiile în care prețurile chiriilor și al imobilelor e uriaș.

Cred că singura țară care ar merită ar fi Elveția și poate Norvegia, dar în rest nu mi se pare un deal chiar bun. O să fii considerat întotdeauna un imigrant/outsider, și probabil doar copiii copiilor tăi o să fie integrați complet în societatea lor. Ar fi meritat făcut sacrificiul asta dacă ar fi fost salariile mult mai bune raportat la condițiile de trăi și chirii/imobile.

Dar alternativă e să rămânem aici și să trăim cu PSDNL până la adânci bătrâneți...

Voi ce părere aveți?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Răspunsul e întotdeauna: Depinde!"

Întrebarea sa a strâns sute de răspunsuri cu opinii argumentate, iar părerile sunt împărțite.

"Ăștia care vorbiți despre scăderea calității vieții în Vest vorbiți din povești. Mergeți și locuiți 5 ani în Vest și vedeți unde vă e mai ușoară viața. Din povești de pe internet da, criminalitate, imigranți, etc. Dar uitați-vă cât noroi e aruncat și spre România în presă și Internet. În realitate nu e chiar așa rău în România. Cum nu e deloc rău sau nivel scăzut de trăi în Vest.

Eu unul am trăit-o pe pielea mea. Am stat 4 ani în Olanda. Și sincer, cu 4.000 EUR NET pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor. Adevărat, aici îmi permit mai multe, dar tot ce e 'mai mult decât acolo' e peste necesarul meu, deci nu mă bucur de lucrurile alea."

"Răspunsul e întotdeauna: Depinde! Depinde de calificare, de segmentul în care lucrezi, de banii pe care îi iei.

Dacă ai un job plătit cu 5500 lei, care nu e cel mai solicitant din lume, e păcat să pleci la muncă în Italia pe bani similari."

"Să nu uităm că depinde și de ce vrea fiecare. Se vorbește doar de idea "cum să faci cât mai mulți bani în cont" dar e foarte important și ce vrea fiecare. Poate vrei un stil de viață mai relaxat în general și ți s-ar potrivi să te muți în Barcelona, unde viața va fi faină dar la sfârșit de lună s-ar putea să nu rămâi cu niciun ban pe card sau poate ești disperat după bani și ți s-ar potrivi să te duci să lucrezi la google în SUA, să strângi 200K pe an dar să vezi lumina soarelui doar la sărbători. Și bineînțeles este un spectru întreg între cele 2."

"Depinde. Vrei să nu miroși aer poluat, să nu depinzi zilnic de mașină și stat în trafic, să ai acces la un sistem medical sau de învățământ cât de cât ok fără să plătești o avere la privat, și să zâmbească lumea la tine, în loc să se încrunte? Atunci poate...

Cu impozitul progresiv, ca idee în Olanda la un salariu de 80k-90k plătești cam 35% impozit, cu toată progresivitatea, pentru că cei 50% se aplică doar la ce e peste o anumită sumă, și ai deduceri. Deci pe CIM impozitul e mai mic că în RO."

"Nu curge miere la robinet prin vest"

"Răspunsul e că nu există un răspuns clar, totul depinde de situația ta și ce vrei de la viață.

Dacă tot ce te interesează e să vezi cum cresc banii în cont mai repede atunci da, probabil ieși mai bine dacă rămâi în Ro, asta dacă nu te muți în SUA.

Eu personal locuiesc cam 60-70% din an în afară României și restul în țară și îți spun sincer că costul vieții în România(în principiu București, pentru că de acolo sunt) a crescut mult mai repede decât ce văd prin vest. Eu cred că nu-ți dai seama cât de mare inflație a fost/este în Ro, dar eu care vin o dată la 3-4 luni mă crucesc.

Mai mult pot să-ți zic sincer că majoritatea produselor pe care le poți cumpără în vest sunt net superioare calitativ și multe din produsele care ar trebuie să fie la fel în mod clar nu sunt, în Ro sunt mult mai proaste calitativ dar și cantitativ. Am exemplu în baie în acest moment, pastă de dinți Sensodyne din România 75ml, iar tubul din Spania are 100ml și e mult mai concentrat, adică ai nevoie de mai puțină pastă la fiecare spălare. The shrinkflation is real.

Acum vreau să adresez ceva de ai zis care este complet fals, adică taxele. Taxele în Ro în acest moment sunt mai mari decât taxele pe care le plătesc în Spania în acest moment, iar diferența nu e mică, vine la aproximativ 10k euro net pe an și sunt angajat cu contract de muncă permanent, poate nu ți-ai dat seama dar acuma plătești 43% taxe în România pentru practic zero servicii și asta este acum când încă PSDNL nu a băgat taxare progresivă în Ro, să vezi distracție când o să fie.

Nu mă înțelege greșit, nu curge miere la robinet prin vest, sunt multe probleme, dar să zici că nu e niciun motiv să emigrezi e naiv și-mi spune că nu ai trăit prin vest să-ți dai seama unde sunt diferențele."

"Salariile poate sunt comparabile, dar infrastructura noastră este net inferioară"

"Vorbeșți de calitatea vieții și te raportezi la tâmpenii. Criminalitatea în România nu este scăzută pentru că avem autorități competente. Poliția este coruptă și incompetentă. Stai ani de zile pe rol cu dosarele, alții legalizează, noi dăm închisoare s.a.m.d.

Politic, suntem conduși de incompetenți votați în mare parte de pensionari. În Franța au mărit vârsta de pensionare, la noi nimic. În 10 ani vor intră decrețeii la pensie, la noi nu se ia nici o măsură. La noi se aplică retroactiv măriri și indexări la pensii speciale, nu se poate rezolva. Guvernele se schimbă după cum bate vântul, codul fiscal la fel, nu ai nici un fel de stabilitate pe termen mediu/lung în țară.

Prețurile poate sunt cam aceleași, dar calitatea produselor este net inferioară. Orice de la ingredientele active la manoperă. O cafea sau o pizza aici e mai scumpă decât o cafea în Italia doar că mult mai proastă. Un croissant aici e la fel de scump că un croissant în Franța doar că e mult mai prost. Nu există public pentru produse de calitate la scară mare, sunt poate 10 restaurante în toată România unde merită să mănânci.

Salariile poate sunt comparabile, dar infrastructura noastră este net inferioară. Un drum cât de la București la Oradea cu trenul (14-16 ore minim) îl fac în Franța cu TGV-ul în 4 ore pe aceiași bani. La noi nu concep o experiență decentă în vacanță fără un drum până la aeroport și bilete dus întors în altă țară. Marea e mizerabilă, muntele este prost administrat și ținut în picioare pe pilele statului.

Aglomerarea este mare în centrele lor urbane, dar în vest poți să ai un trăi decent și modern și în alte orașe decât capitală. La noi poate în afară de Cluj nu prea ai unde, și asta se vede pe datele demografice - singurul loc unde a crescut este Ilfovul unde da, este super aglomerat.

Taxele sunt uriașe dar nu iei foc în spitale, nu faci infecții, nu dai șpagă, nu trebuie să-ți dai copilul la meditații pentru că sistemul educațional e la pământ, nu mergi la cele mai slabe facultăți din UE doar să ai o hârtie pe CV, s.a.m.d."

"Eu am trăit doar câțiva ani în România deci sunt oarecum subiectiv. Personal o să mai vizitez România, dar nu aș consideră să mă mut și să trăiesc în România.

Sunt multe de zis dar viața nu este doar despre bani. Să îți dau un exemplu. Mașina mea are probleme...

În Anglia: mă duc la garaj, las mașina. Iau replacement și mă duc să îmi văd de viața mea. Câteva ore mai târziu mă sună de la garaj să îmi spună care este problema și care sunt costurile. Cât o să dureze reparația. Mă sună când este gata, mă duc, plătesc iau mașina și îmi văd de drum.

În România: mă duc la garaj, aștept să desfacă mașina. Durează pentru că se apucă de alte 10 mașini, mai vine o rudă. Se face prânz și trebuie să plece să mănânce. În final ajunge să descopere problema. Îmi spune și mă trimite la un magazin de piese. E prea târziu au închis - nu au program decât pe la 3 jumate. Revin la 9 dimineață. Să revin după 12 și îmi face un preț. Vin după 12, nu au piesa dar o pot aduce în 2 săptămâni. Aș putea să incerc la alt magazin. După 3 zile mă sună de la garaj să vin să mut mașina că are nevoie de spațiu. Nu pornește, evident dar putem să o împingem dacă mai vin cu 2-3 prieteni...

vrei să vorbim despre medicină? despre școală? despre instalatori?"

