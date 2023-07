Șocul unor români după ce au plătit integral vacanța în Năvodari: "Suntem a opta familie cu țeapa asta"

Așteptate cu nerăbdare, unele vacanțe se pot transforma rapid într-o trauma, mai ales când turiștii descoperă că sunt victime ale unor înșelătorii.

Unii relatează experiențele neplăcute în speranța că le vor fi de folos și altora.

Este cazul unei românce care a achitat integral cazarea, iar când a ajuns la locație împreună cu familia a descoperit că aceasta nu există, după cum a scris pe Facebook.

"Pentru cei ce susțin că booking este o platforma sigură, aflați că nu e nici pe departe așa. Am rezervat un apartament pe care l-am achitat integral, și când am ajuns la locație, surpriză: NU EXISTĂ!!!

Am discutat cu o dna ce are un magazin la parterul blocului și care ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta...

Într-adevăr, am sunat la booking, ne-au găsit un apartament muuult mai departe, l-am achitat și pe ăsta și acum așteptăm banii de la bookong", a scris femeia pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.

"Atât timp cât vă restituie banii înapoi, nu văd țeapa"

Situația semnalată a fost analizată de membrii grupului, în comentarii.

"E vina booking că după 8 țepe nu i-a blocat. Îmi vine greu să cred că nimeni nu a cerut banii înapoi și booking nu știa.

Cea mai bună platforma de închirieri este Airbnb. Atât pentru proprietari cât și pentru turiști."

"Țin să te contrazic, am fost la o locație cu reviuri superbe și erau doar din partea prietenilor, am găsit cocoloașe de praf, chiuveta spartă, perdele îmbâcsite, etc".

"Atât timp cât vă restituie banii înapoi, nu văd țeapa.

Pentru că există N situații neprevăzute și nu puteți știi ce e în spatele acestui lucru."

"Dar cine zice că booking este o platformă serioasă?! Mie mi-au scumpit biletele de avion după ce am ajuns la plată, mi-au luat bani pe rezervare, dar nu m-au lăsat să finalizez achiziția spunându-mi că trebuie să mai pun 200 euro la suma inițială. Deci orice, mai puțin serioși nu sunt."

"Booking este o platformă cu sediul în Olanda, iar în România lucrează cu altă platforma înregistrată în Thailanda. Anul trecut am făcut o rezervare la Sibiu la o pensiune cu plata făcută cu cardul, ajungând acolo surpriză, nu aveam nici o rezervare. După lungi discuții cu proprietarul, am fost cazați urmând să își rezolve el cu bookingul. Totul sub amenințarea cu poliția și anpc. În concluzie eu unul nu am să mai fac nici o rezervare prin booking."

"Presupun că știți că puteați să nu acceptați cazarea aflată "muuult mai departe" și să cereți una în aceeași zona, chiar dacă era mai scumpă? Cei de la suport o să ofere întotdeauna varianta mai ieftină, nu înseamnă că trebuie să și acceptați. Puteți să specificați clar că nu acceptați decât o cazare similară (locație, nr de camere, rating, facilități, etc). Puteți să căutați și dumneavoastră și să le spuneți pe care o vreți și după două trei contra oferte, vor ceda."

"Ați citit recenziile postate pe Booking?

Postați și dvoastră situația prin care ați trecut și astfel site-ul Booking va deveni credibil și sigur, reprezentând adevărul spus de către cei care au rezervat prin el."

