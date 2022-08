Destinațiile alese de români pentru scurte escapade se află de obicei în marile orașe europene.

Sunt și turiști care caută și descoperă locații inedite. Este cazul unui cuplu care a petrecut un week-end în mijlocul pădurii, în Franța, zona Provence.

O tânără este cea care a recomandat locația într-o postare pe Facebook.

"Un week-end neobișnuit și unic în mijlocul naturii într-o bulă, nouă ni s-a potrivit perfect, dar cred că orice iubitor de natură ar aprecia experiența.

Unde?

La doar 30 minute de aeroportul din Marsilia, totul este conceput astfel încât să nu vrei să închizi ochii, fiind poate cel mai original cadou sub un cer presărat cu "diamante de lumină".

Printr-un labirint de poteci întortocheate, printre bule cuibărite ici și colo sub măslini sau la umbra pinilor ..am avut parte de o dulce evadare în inima Mamei Natură pentru a descoperi și redescoperi", a scris o româncă pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Aceasta precizează și care este prețul unui zbor cu o companie low cost spre Marsilia. Potrivit acesteia, acesta începe de la 23€/sens.

Ce prețuri sunt

Potrivit prețurilor afișate pe site-ul locației, o noapte de cazare costă în extra sezon 149 de euro și 189 de euro în vârful sezonului.

În preț sunt incluse lenjeria de baie și mic dejun franțuzesc.

Cei care se cazează aici beneficiază de instalatii sanitare private - dus, chiuveta si toaletă.

Pentru o taxă suplimentară de 40 de euro, alături de părinți poate fi cazat și un copil cu vârsta de peste 6 ani.

