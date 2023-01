Întrebarea care îi frământă pe români: Și totuși, de unde are lumea bani? "Parcă toți ar fi în secret afaceriști"

Prețurile au crescut mult în ultima perioadă, iar salariile nu au ținut pasul cu acestea. Toată lumea se plânge de scumpiri, însă mulți români afișează o viață luxoasă.

Este constatarea unui bărbat care a lansat o discuție în mediul online, întrebând de unde au românii bani.

"Și totuși, de unde are lumea bani?"

"Salariul mediu NET este 4000 lei. Chiriile s-au mărit chiar și în orașele mai mici. La supermarket lași lejer 4-500 lei pentru un coș săptămânal. Inflația e uriașă, energia s-a scumpit, combustibilul la fel. Cu toate astea magazinele și mall-urile sunt pline. Oamenii au telefoane ultimul răcnet. Mașinile sunt prezente pe șosea și nu mașini ieftine. Terasele și restaurantele au în continuare clienți. Cluburile la fel.

Eu muncesc de îmi sar capacele pentru un salariu peste medie și nu mai am timp și chef de nimic. Cu toate că nu am timp, cheltui destul de mult pe luna pe un trai cât se poate de obișnuit.

Ads

Mă simt out of the loop, ca și când toată lumea ar ști ceva ce eu nu știu. Parcă toți oamenii ar fi în secret afaceriști, iar la suprafață se dau muritori de foame", a scris acesta într-o postare pe Reddit.

"Un șnițel era 94 de lei și am plecat. Restaurantul era plin"

În comentarii, și alții se referă la situații care îi nedumeresc, în timp ce unii oferă posibile explicații.

"O perioadă lungă de timp și eu am mers pe ideea că este de fapt "iluzia bunăstării". Dacă te uitai mai atent la mașina scumpă realizai că e un cazan mai ieftin decât Kia mea. Telefonul era luat în rate, iar la mall împart o Cola mică.

De la o vreme încoace însă, văd din ce în ce mai multe mașini scumpe nou-nouțe. Imposibil de luat second, pentru că de-abia s-au lansat. SUV-uri, nemțești din "sfânta treime" care încep de la 90k euro în sus, etc. Și nu câteva, ci MULTE."

Ads

"În timp ce căscam gura la istyle au venit 3 persoane una după alta și au cumpărat cu banii jos 13 Pro Max (ultimul model atunci), unul chiar cu un terra de storage, deci aprox 9000 de lei. Nu am stat mai mult de 10 minute, apropo."

"Am fost în Poiana Brașov recent, unde era plin, am intrat într-un restaurant, am luat un menu, am aflat că un snitzel era 94 de lei, și am plecat. Restaurantul era PLIN."

"Mamaia este full în fiecare an, la niște prețuri de efectiv rămân cu gură căscată. Prețuri de vacanță fancy în destinații mult mai mișto, cu avion inclus."

Bucureștiul e din ce în ce mai plin de mașini care valorează între 30 și 45 de mii de euro

"Bucureștiul e din ce în ce mai plin de mașini noi hibride care valorează între 30 și 45k de euro. Nu sunt mașini "de lux", cum le place ăstora de la ProTV să zică, ci mașini "normale" dar care costă totuși o cârcă de bani".

Ads

"Mă întâlnesc cu amici și foșți colegi de serviciu, și aud povești de cunoștințe care dau 170k pe un apartament de 3 camere într-un complex rezidențial nou și consideră că "au făcut afacere". Evident, nu cu banii jos, dar să îți permiți rată la un ipotecar de o asemenea suma nu e de ici, de colo."

"Sclavi datornici băncii pentru zeci de ani"

"Asta cu mașinile e că pentru că unii oamenii sunt obsedați să fie mândri și să se laude cu mașina lor și ăștia merg cu mașina peste tot chiar și la magazinul de peste stradă. Probabil o să fie sclavi datornici băncii pentru zeci de ani pentru mașina aia, și totul din prostie, că în București nici nu-ți trebuie mașina și dacă vrei neapărat una, poți să-ți iei și Logan că tot își îndeplinește scopul unei mașini să te ducă de la A la B. Eu aș interzice SUV-urile în oraș că poluează mult, sunt periculoase și ocupă prea mult loc."

"Mă plimb cu familia prin țară destul de des, și în multe, multe zone este CRUNT. Cu alte cuvinte, nu e atât că a crescut nivelul de trai (chit că a crescut), ci că s-a și lărgit prăpastia între oamenii amărâți și oamenii cu bani."

Ads

"Dacă vrei să vezi nivelul adevărat stai în orice benzinărie și vezi câți bani cheltuiesc pe benzină cei care nu cer fiscal pe bon vs mașină pe care o conduc. Așa îți faci o idee mai bună care e nivelul."

"Nu uita de cei ce muncesc în afară granițelor și trimit banii acasă."

"Cât despre ”la suprafață se dau toți muritori de foame”: ehee, ăsta e sport național; de aici și zicala aia cu românul, când nu mai are bani, schimbă 100 euro."

"E la modă să-ți iei card d-ăla cu rate fără dobândă și să te îndatorezi ani întregi pentru ce nu ai neapărat nevoie."

"Probabil economia gri și mai ales cea neagră este EXTREM de mare."

"Cred că faci precum unii dintre amicii mei cu care mai discut subiectul asta și-mi trimit poze cu Ferrari-uri de pe bulevardele mari din Bucureșți și-mi spun "uite ba, unde-i sărăcia?"

Sigur că în AFI Mall sau în restaurantele din Dorobanți/Primăverii e plin de lume dar acolo vezi "the 1%". Nu poți trage o concluzie din asta."

Ads

Care e România reală

"Oamenii din afara marilor orașe se descurcă greu. Chiar și oamenii din zonele modeste ale marilor orașe se descurcă greu, muncesc mult și la final de lună trebuie să vadă ce plătesc întâi, întreținerea, medicamentele, rechizitele copiilor sau niște haine+încălțări noi.

Aia e România reală, nu ce vedem noi în Pipera."

"Credite la banca pentru orice prostie. Vacanță? Mașină nouă? Nuntă? Inel de logodnă? Telefon nou? Ajungi să muncești pentru banca. Săracul tot sărac rămâne."

"O să-ți zic de prietenii mei de la țară. Câțiva dintre ei merg la muncă sezonieră în Germania, 2000 eur / lună, cazare + masă gratis. Dar munca e grea, în câmp.

Alți prieteni zugrăvesc case, au comenzi non-stop și fac cam 5000 euro / lună. Alți prieteni fac garduri, 3000 euro / lună, dar e muncă foarte grea îți rup spatele. Alții au pământ on the side, și de acolo mai scot ceva. Anul ăsta a mers foarte bine.

Niciunul nu plătește vreo taxă la stat. Ei apar în statistici cu venituri zero.

Au toți bmw/audi modele de 3-4 ani (nu cazane). O să ziceți că da, dar au veceul în grădină.

Total fals, toți și-au renovat casele (ba chiar unii și-au construit vile) cu baie, calorifele și tot ce trebuie."

Domeniile în care se câștigă mult

"Aia care au bani lucrează în domenii cerute de piață. Domeniile alea despre care, când ți se zice, dai cu mâna prin aer și zici: "eeeh, nu asta, că nu pot/nu vreau/n-am timp/nu toată lumea poate face asta/e o bulă/bla bla bla". Spre exemplu: IT.

Și mai sunt: cam orice e inginerie, construcții, automatizări (nu mă refer la Dorel de trage cabluri, ci le inginerii din spate care poate și dețin firmele respective) etc.

Also, meseriile gen electrician, gazist, instalator etc aud că sunt extraordinare în ultimii ani. Tipul de îmi repara centrală zice că face 2000 EUR pe luna fluierând și are atâtea cereri, încât filtrează clienții: dacă e lucrare unde trebuie să se aplece la vreo țeavă de jos, zice pas, că nu vrea să-și termine spatele. Dar sigur că și la meseriile astea strâmbă lumea din nas."

"Sunt poștaș, într-un oraș mai mic, dar numărul de plicuri cu credite sau împrumuturi care le primim de distribuit este IMENS. Unii primesc în fiecare săptămâna atenționări sau avizari de la creditori".