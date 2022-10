Europarlamentarul PES Victor Negrescu a a declarat, într-un interviu pentru Ziare.com, că există șanse ca Olanda să susțină aderarea României la Spațiul Schengen, după declarațiile premierului Mark Rutte făcute într-o vizită în țara noastră.

„Declarația premierului Mark Rutte ne face să credem că existe șanse ca Olanda să își schimbe poziția față de România și că acest stat nu va rămâne singurul care se opune aderării țării noastre la spațiul Schengen. În stilul caracteristic politicii olandeze, nu vom afla decizia finală decât cu puțin timp înainte de Consiliul decisiv.

Regatul Țărilor de Jos este un partener economic important pentru țara noastră și cred că ar avea foarte mult de beneficiat dacă România intră în spațiul Schengen. De aceea, fac apel la mediul de afaceri olandez de la noi din țară să ne sprijine în acest demers și să convingă clasa politică olandeză că românii merită în acest spațiu de liberă circulație și că, din punct de vedere economic, ambele părți au de câștigat. Până atunci, trebuie insistat în demersul de a prezenta Parlamentului olandez toate argumentele României. Personal, am fost de mai multe ori în Olanda și voi intensifica comunicarea cu partenerii olandezi pentru a ne asigura că țara noastră va atingere acest obiectiv”, a declarat Victor Negrescu pentru Ziare.com.

Eurodeputatul spune că nu mai sunt țări care să se opună intrării României în Schengen.

„Nu cred că există, în prezent, alte țări care să se opună aderării României la spațiul Schengen. Declarația cancelarului social-democrat din Germania, Olaf Scholz, arată susținerea de care beneficiază în prezent România, deși în trecut, fostul cancelar de dreapta, Angela Merkel, a fost mai rezervată în declarații.

De asemenea, sunt salutare mesajele de sprijin venite din partea țărilor nordice, precum și ale președinției Cehiei la Consiliul UE. Trebuie însă să ne consolidăm acest suport, arătând explicit de ce România merită în Schengen. Avem capacitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene și am demonstrat deja atașamentul față de valorile europene, mai ales în contextul crizei refugiaților din Ucraina”, spune social-democratul.

Demersuri pentru aderare

Victor Negrescu a explicat în ce stadiu se află România în privința intrării în zona de liberă circulație.

„Suntem pe ultima sută de metri privind aderarea României la spațiul Schengen. Obiectivul este ca în luna decembrie să avem un vot pozitiv pentru țara noastră în cadrul Consiliului de Justiție și Afaceri Interne. Până la acel moment mai sunt câțiva pași extrem de importanți. Săptămâna viitoare urmează să fie aprobată rezoluția Parlamentului European privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, demers pe care l-am inițiat și care este susținut puternic de grupul social-democrat din legislativul european. Rezoluția o să prevadă o dată pentru aderarea României la spațiul Schengen, corectând practic demersurile precedente care nu stipulau explicit un moment în timp pentru intrarea în zona de liberă circulație.

La finalul acestei săptămâni, se va prezenta un raport preliminar privind evaluarea realizată de experții Comisiei Europene și ai statelor membre în urma misiunii efectuate în România și Bulgaria, în cursul acestei săptămâni. Acest raport urmează a fi discutat și analizat de statele membre și va constitui baza unei posibile decizii favorabile României, deși evaluarea a fost solicitată de țara noastră și juridic nu constituie un reper. Ulterior acestei etape, trebuie intensificate eforturile diplomatice pentru susținerea acestui obiectiv important pentru România.

Dacă lucrurile vor funcționa cum trebuie, în data de 8 decembrie, în cadrul Consiliului JAI va exista un vot pozitiv pentru țara noastră. Vom afla evident, cu ceva timp înainte, pentru că subiectul urmează a fi discutat și la nivel tehnic. Aderarea posibilă a României la spațiul Schengen s-ar face în două etape: mai întâi, începând cu luna ianuarie, pentru frontierele rutiere și maritime, urmând ca, după schimbarea orarelor de zbor, în luna martie, să fie implementat și pentru frontierele aeriene, a adăugat eurodeputatul.

Rezoluție în Parlamentul European

Victor Negrescu a susținut constant în Parlamentul European aderarea României la Schengen.

„„Aderarea României la spațiul Schengen este un proiect de țară pentru care am militat în permanență. Încă din anul 2015, am depus o petiție la nivelul Parlamentului European, semnată de peste 50.000 de români, care a generat o anchetă a legislativului european și o rezoluție de sprijin din partea instituției europene.

Totodată, țin să reamintesc și faptul că, în calitate de ministru delegat pentru afaceri europene, am redemarat, după o lungă absență, activitatea grupurilor de lucru guvernamentale dedicate problematicii Schengen, am obținut accesul integral al țării noastre la Sistemul de Informații Schengen și am avut inițiativa de a organiza reuniuni la nivel trilateral cu omologii din Franța și Germania, în cadrul cărora am discutat și despre dorința țării noastre de a finaliza procesul de integrare în Spațiul Schengen, la momentul respectiv existând sprijin din partea celor două state.

Anul acesta, împreună cu Partidul Social Democrat și organizația PES activists România am preluat din nou responsabilitatea de a arăta Europei că România merită în Schengen și am lansat campania „Românii merită în Schengen”. De această dată, acțiunea noastră a constat în contactarea tuturor liderilor europeni care puteau influența în sens pozitiv decizia și am purtat discuții în acest sens în mai multe capitale europene, inclusiv în Olanda. Un aspect important a fost informarea românilor cu privire la avantajele aderării la spațiul Schengen și preluarea mesajelor cetățenilor români, din țară și din diaspora, de susținere a acestui deziderat, prin intermediul unor cărți poștale. Am strâns, din nou, peste 40.000 de mesaje ale românilor din toată țară, pe care le-am depus chiar zilele acestea la sediul Consiliului.

De asemenea, în Parlamentul European am contribuit la mesajele favorabile aderării României, contribuind inclusiv la realizarea dezbaterii recente din plenul legislativului european și a rezoluției, prin faptul că am inițiat, în cursul lunii septembrie, un demers, susținut de peste 50 de eurodeputați din toate grupurile politice, ce a fost preluat ulterior de grupul social-democrat, prin care am solicitat oficial și conform procedurilor parlamentare acest lucru. Cea mai importantă realizare, însă, este rezoluția care solicită aderarea României la spațiul Schengen ce va fi aprobată la finalul acestei săptămâni, la Berlin, în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni, lucru care confirmă astfel faptul că toate guvernele de stânga europene susțin explicit România”, a spus Negrescu.

Europarlamentarul susține că rezoluția ar putea fi adoptată cu o largă majoritate în Parlamentul European.

„După cum afirmam anterior, Parlamentul European a demonstrat de foarte multe ori faptul că este instituția europeană care a susținut constant aderarea României la spațiul Schengen. Așa cum s-a văzut și în cazul dezbaterii menționate anterior, acest demers, pe care l-am inițiat cu sprijinul grupului social-democrat, este susținut de toate familiile politice europene importante. De altfel, cred că stabilitatea politică de la București și faptul că avem la guvernare o alianță alcătuită din partide ce fac parte din familiile politice europene cele mai importante, ne-au ajutat să fim mai aproape de acest obiectiv. Cred, și îmi doresc, ca rezoluția să fie aprobată cu o largă majoritate și voi depune toate eforturile necesare pentru a convinge cât mai mulți colegi din Parlamentul European să susțină aderarea României la spațiul Schengen”, spune europarlamentarul.

Europarlamentarii au un rol esențial

Eurodeputatul PES este de părere că oficialii români încă mai pot face lobby la Bruxelles pentru aderarea României la Schengen.

„Contez pe suportul tuturor statelor membre, deoarece aderarea României la spațiul Schengen este importantă pentru consolidarea proiectului european, în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunii. Anul acesta am contactat din nou, personal, guvernele statelor membre, solicitând în mod oficial un vot în Consiliul Justiție și Afaceri Interne, iar mesajele primite, în special de la social-democrații europeni, au fost foarte ferme în sprijinul țării noastre.

Revenind la ceea ce discutam anterior, despre cum pot sprijini europarlamentarii acest demers, le-am recomandat colegilor din Parlamentul European, care fac parte din celelalte familii politice, să facă același lucru, să meargă să discute cu oficialii guvernamentali sau cu reprezentanții lor în parlamentele naționale pentru a-i convinge să sprijine cauza României. Din păcate, nu toate familiile politice europene au fost atât de explicite în acest sens, iar exemplu cel mai ilustrativ este Olanda, unde o guvernare de centru-dreapta încă ține România în șah.

Sunt convins că, dacă toată lumea va înțelege că acesta este un proiect de țară, care nu are culoare politică, atunci există o șansă reală ca în luna decembrie, după lungi așteptări, țara noastră să primească mult-așteptatul vot pozitiv în Consiliul Justiție și Afaceri Interne”, spune Victor Negrescu.

Aderarea la Schengen

Aderarea României la Spațiul Schengen a fost intens discutată în ultima perioadă. Parlamentul European a dezbătut o rezoluție în privința aderării României și Bulgariei la spațiul economic și urmează să o și voteze.

Aderarea la Spațiul Schengen ar însemna pentru cetățenii români mai puțin timp petrecut la trecerea frontierelor, dar ar aduce țării noastre și multiple avantaje economice.

O rezoluție va fi supusă la vot în sesiunea plenară din 17-20 octombrie. După acest moment, aderarea României la Schengen va fi dezbătută și în luna decembrie de Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Atunci, țara care deține președinția Consiliului UE, Cehia, ar trebui să pună pe ordinea de zi aderarea României la Spațiul Schedngen. Doar că este nevoie de uannimitate de voturi pentru a trece.

O singură țară se mai opune în prezent aderării României la Spațiul Schengen, Olanda.

Premierul Țărilor De Jos, Mark Rutte, a declarat miercuri, aflat în România, că țara noastră trebuie să rezolve mai întâi problemele interne, cum ar fi MCV-ul. Vizita premierului olandez în țara noastră are loc în contextul în care în țara s-a tot discutat despre intrarea în spațiul economic și Olanda a rămas singura țară care este împotrivă.

„Olanda nu e în principiu împotrivă. Noi spunem că toate țările care îndeplinesc condițiile trebuie să intre în spațiul Schengen. România a făcut foarte mulți pași înainte în ultimii ani. Trebuie să fie toate condițiile îndeplinite. Avem și un mecanism de cooperare și de verificare. Pașii următori vor veni și după vom vorbi mai departe.

Olanda nu se opune, dar trebuie să o facem într-o manieră transparentă și corectă. Trebuie să avem suficienți pași pozitivi și trebuie să avem un stat de drept mai bun. Au fost făcuți mulți pași, ceea ce trebuie acum stabilit în MCV, legile corupției. Al doilea lucru, sistemul informatic Schengen. Comisia a început procedurile, eu cred că misiunea de evaluare trebuie să fie mai profundă și nu știu când vor veni rezultatele. Nu pot să vă dau un termen”, a declarat Mark Rutte.