Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra

Întâlnirea de la sediul MApN, dintre Milton Dick și Ionuț Moșteanu - Foto MApN, 13.10.2025

Preşedintele Nicuşor Dan și ministrul Ionuț Moșteanu s-au întâlnit, luni, la București, cu președintele Camerei Reprezentanților din Australia, Milton Dick, iar președintele României a anunțat că susține demersul Australiei de a-și deschide o reprezentanţă diplomatică la Bucureşti.

”Discuţiile noastre au fost consistente şi s-au axat pe extinderea cooperării dintre România şi Australia în domeniile securităţii, energetic şi al contracarării ameninţărilor hibride. Am subliniat că un pas important în această direcţie îl reprezintă stimularea investiţiilor australiene în România”, a transmis Nicuşor Dan printr-un mesaj postat pe Internet.

”Am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, o delegaţie condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Australia. În actualul context global, marcat de transformări şi provocări, este esenţial ca state ca ale noastre, care împărtăşesc aceleaşi valori democratice şi au o viziune comună asupra ordinii internaţionale, să îşi dezvolte relaţiile bilaterale prin proiecte concrete şi durabile”, a precizat președintele Dan.

El a menţionat că una dintre temele de discuţie a reprezentat-o stimularea investiţiilor australiene în România.

”Discuţiile noastre au fost consistente şi s-au axat pe extinderea cooperării dintre România şi Australia în domeniile securităţii, energetic şi al contracarării ameninţărilor hibride. Am subliniat că un pas important în această direcţie îl reprezintă stimularea investiţiilor australiene în România. Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti. Expertiza României în regiunea Mării Negre şi experienţa Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunităţi de colaborare şi schimb de bune practici între ţările noastre”, a afirmat şeful statului.

Ads

Separat de întâlnirea avută cu președintele României, președintele Camerei Reprezentanților din Australia a avut o întrevedere cu ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

"Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și intensificarea cooperării între cele două state, în contextul provocărilor de securitate actuale la nivel global", a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, Australia și România sunt "state partenere care împărtăşesc aceleaşi valori democratice și angajamente față de pacea și stabilitatea internațională". Milton Dick și Ionuț Moșteanu au discutat despre colaborarea în cadrul misiunilor internaționale, precum și despre perspectivele de cooperare în domeniul industriei de apărare.

„Australia este un partener important pentru România în regiunea Indo-Pacific. Împărtăşim aceleaşi valori și obiective privind menținerea păcii, securității și a ordinii internaționale bazate pe reguli. Prin dialogul de astăzi, am reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și pentru a identifica oportunități noi de colaborare, în beneficiul ambelor țări", a transmis ministrul român al Apărării.

Ads