Eșecul României cu Bosnia, prezis de un om de fotbal: “Îmi pare rău că am gura spurcată, prea o luasem razna”

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata din Bosnia şi Herţegovina, în prima etapă a grupei H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. În al doilea meci, luni, România a câștigat cu 5-1 în San Marino.

Debutul nefericit al naționalei noastre în drumul spre Mondiale a fost anticipat de Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF supranumit ”Oracolul din Bălcești”.

“Îmi pare rău că am gura spurcată și prevăd niște lucruri de mă minunez și eu de mine. Amintesc ce am zis: luați-vă măsuri cu Bosnia, că nu știu dacă îi batem. Așa am zis. Am zis-o peste tot.

Au crezut că zic cu răutate, dar eu așa o vedeam. Prea o luasem razna. Am avut o grupă de râs în Liga Națiunilor, am fost superficiali. Eu am prevăzut asta”, a spus Dragomir, pentru Fanatik.ro.

”Nu mai aruncați în Mircea Lucescu. Ce vină are el? Nu sunt aceiași jucători? Trebuie schimbare făcută. Schimbare de sistem în sport. Nu se poate așa ceva.

Ce se întâmplă în sporturile de echipă este o nenorocire în această țară. Nu are nicio vină Mircea Lucescu că nu o bagă ei în poartă. Asta este valoarea fotbalului românesc”, a completat Dragomir.

