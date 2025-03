Selecționerul Bosniei a explicat victoria cu România: ”Așa s-a întâmplat și acum”

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Bosniei-Herțegovina, Sergej Barbarez, a declarat, vineri seara, în conferința de presă de după victoria cu România, scor 1-0, din debutul preliminariilor CM 2026, că succesul 'dă aripi' formației sale în această campanie de calificare și în același timp este important din punct de vedere psihologic.

'Am știut că putem obține un rezultat pozitiv în acest meci. În ceea ce privește tactica, mie îmi place să surprind mereu echipa adversă. Așa s-a întâmplat și acum, surprizele au fost unii dintre jucătorii folosiți. Mă bucur de victorie, am visat acest rezultat. Este o victorie care ne dă aripi. Acest succes este important și din punct de vedere psihologic. Mai ales în condițiile în care am adus la lot 15 jucători noi. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm azi, dar în continuare trebuie să fim realiști', a spus selecționerul bosniac.

Referitor la penalty-ul solicitat de jucătorii români la hențul în careu al lui Benjamin Tahirovic din minutul 53, Barbarez a afirmat că arbitrul a procedat corect.

'Sigur arbitrul a procedat corect. Mingea a căzut pe mâna jucătorului care era lângă corp. Nu am văzut reluarea, dar o voi analiza. Însă decizia mi se pare corectă cu atât mai mult cu cât arbitrul a mers să vadă reluarea la ecranul VAR. Decizia a fost una bună pentru noi. Sigur că dacă era invers, adversarul ar fi avut un elan și mai mare pe final de joc', a menționat Sergej Barbarez.

Naționala României a debutat cu stângul în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Arena Națională din București.

Echipa națională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie (de la ora 21:45).

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 a debutat în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

