Mircea Lucescu acuză "interese mari" înaintea confruntării cu Cipru

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, și Marius Marin, mijlocașul naționalei, știu că meciul cu Cipru va fi unul greu, dar jucătorii vor să știe amintirea partidei cu Canada printr-o victorie la Nicosia.

„Echipa Ciprului s-a schimbat. Joacă un fotbal direct, agresiv, în care jucătorii folosesc la maxim calitățile lor. Se și vede progresul pe care l-au făcut în ultimul timp, punând în dificultate și Bosnia, și Austria. În ambele meciuri nu meritau să piardă.

Întâlnim o echipă care și-a reconsiderat tipul de joc. Au și un jucător de mare valoare tehnică, pe Kastanos. Duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului. Din această confruntare a două stiluri diferite vom vedea ce joc iese.

[întrebat dacă Moldovan va fi titular] Nu pot să vă spun ce formație va juca, cum va juca. Dacă îmi dați și dv echipa lor, v-o dau și eu pe a noastră.

Ce pot să spun este că în ultima vreme au fost greșeli de arbitraj împotriva noastră. Interesele sunt mari pentru o calificare la un Campionat Mondial, dar nu mi-aș dori să fim noi cei permanent păgubiți. Nu mă plâng, dar constat.

În ceea ce privește atacanții, Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea este accidentat. Atacanții din Liga 1 sunt în majoritate străini. Important e ca jucătorul care intră în teren să se ridice la pretențiile naționalei”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă ținută înaintea meciului cu Cipru.

La rândul său, Marius Marin a afirmat că jucătorii trebuie să-și facă jocul și să rămână concentrați.

„Întâlnim o echipă puternică, o echipă care în meciul cu Austria nu merita să piardă. Ne așteaptă un meci foarte greu și ne-am propus să disputăm aceste meciuri ca pe niște finale. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe noi, să ne facem jocul de combinații, să ne concentrăm la ce facem în teren. Nu ar trebui să ne uităm la celelalte rezultate. Noi avem patru finale de jucat și vrem să le câștigăm pe toate”, a spus Marius Marin.

Naționala României întâlnește echipa Ciprului, marți seară, de la ora 21.45, în preliminariile CM-2026.

