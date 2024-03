Drama prin care a trecut ”coșmarul” României în meciul cu Columbia. Tatăl răpit al fotbalistului s-a aflat în tribune FOTO

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Columbiei cu scorul de 3-2 (2-0), loc marţi seara, pe Stadionul Civitas Metropolitano din Madrid, într-un meci amical.

Una dintre cele mai în formă echipe din fotbalul mondial s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jhon Cordoba (6), Jhon Arias (35) şi Yaser Asprilla (79), dar tricolorii au avut o reacţie pozitivă pe final, punctând prin Ianis Hagi (84) şi Florin Tănase (90+4).

România, care era neînvinsă de 12 meciuri consecutive, a fost dominată categoric de sud-americani, care au fost superiori din punct de vedere al organizării, al vitezei de joc şi al tehnicităţii. Columbia a avut 3-0 şi a reuşit să-şi o revanşă după ce România a învins-o de două ori la Cupa Mondială, cu 3-1 în 1994 şi 1-0 în 1998.

Deși nu a marcat, Luis Diaz, atacantul lui Liverpool, a fost de departe cel mai bun jucător de pe teren, un adevărat ”coșmar” pentru defensiva României.

Luis Diaz a fost urmărit din tribune și de părinții săi, cunoscută fiind drama prin care a trecut recent tatăl fotbalistului, răpit ”din greșeală” de trupe de gherilă din Columbia la finalul lunii octombrie 2023 și eliberat ulterior, după 12 zile.

Luis Diaz’s dad is in Atletico Madrid’s Civitas Metropolitano tonight for the Colombia game against Romania. 🇨🇴🏟️ pic.twitter.com/nqSyWNtWS7