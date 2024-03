România joacă împotriva Columbiei în această seară. De ce avem motive să ne temem de naționala sud-americană

Echipa naţională a efectuat ultimul antrenament înainte de meciul cu Columbia, luni seară, la Ciudad Real Madrid, baza de pregătire din Valdebebas a echipei madrilene, anunţă frf.ro.

Baza de pregătire este aflată la 5 kilometri distanţă de hotelul unde sunt cazaţi tricolorii.

Meciul amical România - Columbia are loc, marţi, de la ora 21.30, pe arena echipei Atletico Madrid. Partida va fi transmisă pe Antena 1.

Organizatorii au anunţat că peste 12.000 de bilete din cele 30.000 vândute pentru amicalul Columbia - România au fost cumpărate de români, informează frf.ro.

Casele de bilete de la Estadio Metropolitano vor fi deschise şi marţi, de la 10:00 până la ora de start a partidei, ora 21.30.

La partida de marţi seară, cu Columbia, echipa naţională va îmbrăca în premieră actualul echipament roşu, cel de deplasare. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că jucătorii columbieni vor evolua în tricouri galbene.

Columbia, 20 de meciuri fără eșec

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că vor fi schimbări la meciul amical cu Columbia faţă de cel cu Irlanda de Nord. El a mai spus că naţionala României nu are 3-4 garnituri ca alte echipe precum Franţa sau Anglia.

„A fost un test util cu Irlanda de Nord. Am testat anumite lucruri, am verificat anumite lucruri, am încercat anumite experimente. Ne-am asumat asta împreună cu staff-ul. Este singura perioadă când putem face astfel de testări. Din mai-iunie va fi foarte greu să mai facem asta. Am dat minute anumitor jucători. Asta vom face şi mâine seară împotriva Columbiei. Vorbim de un alt nivel mâine seară.

Columbia este cea mai în formă naţională din lume a momentului. Este o echipă foarte eficientă, foarte bine organizată, cu multă calitate individuală. A învins Spania, Brazilia Germania şi nu este nimic întâmplător. Am văzut meciurile. Vine după 20 de meciuri fără înfrângere. Un mixt între fantezia şi calitatea sud-americană şi disciplină, şi rigoarea a ceea ce înseamnă Europa.

Ne aşteptăm la un test extrem de important pentru noi. Avem foarte multe pretenţii. Aşteptăm răspunsuri. Vor fi schimbări multe faţă de meciul de la Bucureşti, destul de multe pentru că vrem să verificăm lucruri. Este un risc, dar vine la pachet cu strategia pe care o avem şi îmi asum total această responsabilitate. Nu e uşor pentru echipă atunci când facem schimbări pentru că afectează reperele, automatismele, chimia de joc. Chiar dacă avem o structură de bază pe care am încercat să o consolidăm şi să o elaborăm cât mai mult, să avem complexitate în joc, când faci schimbări multe se resimte. Încă o dată e un mesaj de încredere pentru toţi jucătorii.

Mi-am asumat un nucleu mai mare de jucători de data asta, dar am văzut că nucleul este cel care a provocat această calificare. Avem încredere în toţi jucătorii, dar ei trebuie să intre cât mai montaţi, conştienţi de importanţa fiecărui moment din fiecare joc. Avem o serie foarte bună şi ne dorim să o prelungim, dar ca să putem să ieşim cu un rezultat pozitiv va fi foarte important să ne regăsim capacitatea de luptă, de efort şi să ne organizăm bine. Să ne asumăm responsabilităţi inclusiv când avem mingea. Să fim şi reactivi şi proactivi.

Ne obligă şi prezenţa foarte mare a suporterilor români în tribune. Vrem să-i bucurăm, să le oferim momente cât mai frumoase. Pe mulţi îi încearcă şi dorul de casă. Sunt sigur că vin cu bucurie să îşi vadă naţionala”, a spus Edward Iordănescu, la conferinţa de presă.

