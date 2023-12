.com

Cu toții am fost revoltați atunci când, încă odată, realitatea cruntă ne-a lovit. Rezultatele pe care copiii noștri le-au obținut la testele PISA nu au nevoie de o altă explicație.

Doar 2-4% dintre copiii care au trecut prin 8 ani de școală pot performa la nivel înalt, în timp ce 42% nu pot înțelege un text pe care îl citesc, iar 49% nu își pot folosi cunoștințele de matematică pentru a face conversia dintr-o monedă în alta.

Cu alte cuvinte, din 100 de copii care intră în sistemul nostru de educație, doar maxim 4 se vor putea descurca la un nivel optim în viața lor, în timp ce 49 nu vor putea să înțeleagă lumea în care trăiesc. Atunci când am citit despre aceste rezultate, mi-am spus că trebuie să scriu un articol în care să-mi exprim indignarea, și m-am dus imediat la agendă și am notat acest titlu: "România educată are chipul președintelui".

Metafora la care m-am gândit eu atunci a fost despre cum, deși țara se zbate în sărăcie, președintele nostru cheltuie milioane pe avioane private de lux care îl duc pe colo și pe colo în lume.

Pe ideea, o fi România o țară săracă unde 50% dintre oameni se duc la veceu în fundul curții și unde mai acum 2-3 săptămâni un copil de 12 ani a murit călcat de tren în timp ce mergea pe jos spre școală pentru că microbuzul școlar era defect, dar hei, iată cu ce avion frumos am venit eu aici.

La fel putem spune și despre sistemul nostru de educație, or fi așa proaste rezultatele noastre la testele PISA, și producem 50% analfabetism funcțional, dar hei, iată ce titluri olimpice și premii am câștigat.

Ads

Este aceeași mentalitate de om, respectiv sistem, gol pe dinăuntru dar care vrea să arate bine la exterior.

Acest proiect "România Educată" este doar un motiv de fală, ceremonii, declarații pompoase, dar total lipsit de conținut, iar rezultatele nu contenesc să ne arate asta.

Politica statului nu ar trebui îndreptată înspre a produce un număr mic de olimpici (și nu am nimic cu olimpicii, cinste lor!), ci înspre a ajuta fiecare copil să dobândească anumite competențe care să-l ajute să se descurce în viață.

Educația nu ar trebui să aibă un randament de 50%, ci de 100%. Numai atunci România va fi cu adevărat educată.

Orizontul acesta este însă unul foarte îndepărtat, poate chiar imposibil, având în vedere pregătirea celor care vin din urmă ca rezultat al sistemului actual de educație.

Iată deci de ce metafora mea din acest titlu mi s-a părut una justificată.

Numai că între timp mi-a atras atenția o metaforă și mai bună, care o bate de departe pe a mea, și pe care am auzit-o la emisiunea Starea Nației. Ea aparține profesorului Mircea Staș care spune despre sistemul de educație că este: ”Un imens uriaș trist, bleg, cu picioare de lut”.

Și da, mă aplec în fața acestei metafore, nu se putea găsi una mai bună.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.