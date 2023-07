România educată superficial

Astăzi vor fi promulgate noile legi ale educației printr-un nou exercițiu politic, mai exact o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni, potrivit agendei anunțată de Administrația Prezidențială. Deloc surprinzător, în România "educată", interesul politic bate interesul elevului. Noile legi ale educației sunt o dezamăgire pentru elevi, profesori și părinți. Nu au substanță, nu sunt susținute/elaborate de experți, nu sunt rodul unei dezbateri serioase în societatea românească. Secretizarea procesului de elaborare și respingerea propunerilor care au venit dinspre societatea civilă au transformat proiectul - pompos denumit "România Educată" - într-un proiect profund politizat, un eșec educațional de proporții, o adevărată rușine pentru lumea educațională europeană. Arhitectura curiculară rămâne pe aceleași coordonate nefericite. Noua lege pune accent tot pe testare și evaluare ignorând - din nou - nevoia de construcție migăloasă și de apropiere de elev. Principala preocupare a legiuitorului pare să fi fost înființarea unor noi organisme educaționale, cu denumiri sonore dar atribuții incerte sau dublate, nicidecum binele elevului român. Laitmotivul sinecurii din educație se aude puternic pe fundal. Anumite prevederi ale legii intră în vigoare peste un număr consistent de ani, unele chiar după 2030. O dovadă în plus că discutăm despre educația lucrului prost făcut. Dispozițiile finale și tranzitorii ne arată imaginea necosmetizată a noii legi harababură: prevederile privitoare la Sistemul Integrat de Management al Şcolarităţii intră în vigoare începând cu anul 2025-2026, evaluările şi examenele naționale vor fi în integralitate standardizate şi administrate în format digital începând cu anul școlar 2027-2028, grupa mică din învățământul preșcolar devine obligatorie începând cu anul școlar 2030-2031 etc.

"Pentru implementarea legii învățământului preuniversitar este nevoie de 191 de acte normative, adică 38 de Hotărâri de Guvern și 153 de Ordine de ministru", declara ministrul educației la început de an. O mare parte dintre ele nu sunt adoptate la acest moment și nici nu vor fi prea curând. Improvizație, orgoliu politic, superficialitate, diletantism și legiferare din mers, școala alandala în toată splendoarea! Legea nr.1/2011 va deveni istorie, noua lege va deveni literă de lege.

Ce primim astăzi? O nouă porție de festivism și o lege mediocră. Învățământ obligatoriu nu înseamnă automat și națiune educată. Decident politic nu însemnă obligatoriu om capabil sau de bună credință. O lege nouă nu presupune în mod obligatoriu un progres față de cea veche. Declarații televizate la ore de maximă audiență nu însemnă și calitate în educație sau mai bine pentru elev. În condițiile actuale, noua lege a educației va fi un eșec major pentru câteva generații de elevi. Dar și un “succes“ fulminant pentru câteva generații de politicieni mediocri! Speranța mea este că acest pachet educational va fi înlocuit cât mai curând de o lege modernă, benefică pentru societatea românească, construită în mod real împreună cu actorii sociali îndreptățiți să ia parte la demers. Până atunci, poze, aplauze, reflectoare și șampanie pentru mai marii zilei, că de educație de calitate nu poate fi vorba. “România educată“, ce ironie!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

