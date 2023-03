“România educată“, un eșec lamentabil al politicilor educaționale românești

Demersul legislativ intitulat “România Educată” pare un regres față de legea învățământului în vigoare, nu aduce nimic remarcabil lăsând educația ancorată - aparent iremediabil - în mecanismele, hățișurile, neajunsurile și dogmele trecutului, reușind să dea naștere unor noi generații de sacrificiu care vor avea în prim-plan susținerea unei admiteri inechitabile la liceu sau promovarea unui bacalaureat rigid. Cadrul legislativ propus este inconsistent, lipsit de substanță și sens, abundă în forme fără fond, nu este adus la zi, nu reușește să se constituie într-o pârghie eficientă care să genereze o benefică schimbare socială.

Întreaga construcție a proiectului se fundamentează pe câteva greșeli colosale:

- Proiectul nu a fost inițiat/coordonat de personalități ale lumii educaționale, nu avem un Spiru Haret, un Titu Maiorescu sau un Constantin Angelescu al zilelor noastre care să își fi asumat construcția unei noi arhitecturi educaționale

- “Reforma învățământului“ din 2023, la fel ca și reforma din 1948 propune o extensie cantitativă nu calitativă a educației, generată parcă de o involuție a gândirii pedagogice românești

- Arhitectura curiculară rămâne pe aceleași coordonate nefericite, noua lege pune accent preponderent pe testare și evaluare ignorând - din nou - nevoia de construcție migăloasă și de apropiere de elev

- Legea a fost preponderent urzită în laboratoare politice, în mod netransparent, ca mod indirect de asigurare a legitimității clasei politice, nu a fost realizată în cabinete profesorale sau în alte zone de expertiză didactică, politizarea învățământului rămânând din nefericire prioritară; lipsa de trăinicie a proiectului este subliniată de faptul că acesta se fundamentează (folosindu-se metoda copy-paste) pe exact aceleași principii ca și legea anterioară, cea pe care în aparență o îmbunătățește

- Vorbim despre o „reformă” impusă, nu propusă de societate și specialiștii din educație; se ignoră în mod dezonorant (pentru inițiatori) solicitările societății civile, lipsa consultării reale a celor interesați fiind evidentă

- Nu există o planificare și evaluare sistemică a demersului (multe aspecte vitale urmează a se stabili ulterior, neexistând la acest moment o direcție și o viziune conturată), sunt ignorate reformele moderne din sistemele contemporane de învățământ din Europa, nu aduce nimic pe partea de inovare, nu este nicidecum o abordare reformatoare

- Nu vorbim despre un cert caracter științific și prospectiv al legilor Iohannis-Cîmpeanu-Deca sau despre o anticipare a direcțiilor de dezvoltare socială, economică și culturală. Totul se rezumă la improvizație, orgoliu politic și legiferare din mers.

Este o lege mediocră, fără viziune și substanță, fără suport din sistem sau de la partenerii sociali, politizată puternic, o lege care nu ține cont de feedback-ul societății civile. Nu propune o construcție solidă, nu aduce o viziune modernă, nu răspunde unor nevoi educaționale de secol XXI, impune o linie trasată exclusiv în cheie politică. Consolidează importanța unor instituții educaționale în detrimentul beneficiarilor reali ai educației, se fundamentează pe principii perimate, rigidizează în loc să vină în sprijin, face sistemul mai greoi și mai puțin empatic decât este la acest moment. Conține un limbaj de lemn și o viziune limitată, nu crește cu nimic atractivitatea școlii românești. Întreține clivajul dintre nevoile reale ale elevilor și ustensilele educaționale modeste puse la dispoziție de statul român. Nu face învățământul românesc mai atractiv decât era înainte, nu aduce plusvaloare, nu generează dragoste de carte. Pe scurt, un eșec lamentabil, o nouă șansă irosită, un demers rupt total de nevoile educaționale ale mileniului trei. Nu are nimic în comun cu o adevărată reformă a educației așa cum a fost spre exemplu reforma învățământului din 1864, cea care a rămas în istorie ca rezultat al unui proces legislativ întemeiat pe o cunoaștere și dezvoltare a problemelor societății și educației românești, precum și a tendințelor învățământului european.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

