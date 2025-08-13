Avertismentul lui Bolojan: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu dă pachetul 2 până în toamnă

Ilie Bolojan, premierul României, a avertizat miercuri seară, 13 august, că, dacă Guvernul nu vine cu pachetul 2 de măsuri de austeritate până în toamnă, există riscul ca România să intre în incapacitate de plată.

Premierul a fost întrebat, la Digi24, de ce întârzie pachetul 2, iar răspunsul său a fost unul complex.

"Elemente importante sunt două zone, care practic sunt zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate și în administrația publică-locală, cu impact structural, cu impact mare pe cheltuieli importante pe zone importante și, de asemenea, celelalte trei care vin să corecteze nedreptăți și să creeze condiții mai bune pentru încasarea impozitelor, care înseamnă legislația privind pensionarea magistraților, așa fel încât să întrerupem pensionarea la 48 de ani și acordarea unor pensii care sunt la nivelul salariilor, lucruri care nu sunt acceptate nicăieri, nici din punct de vedere al vârstei de pensionare, nici al cuantumului pensiei, deci se corectează o nedreptate care trenează de ani de zile.

A doua componentă aici este partea de limitare a câștigurilor în companiile de stat, reducerea numărului de membri în Consiliul de Administrație și îmbunătățirea indicatorilor de performanță, în așa fel încât aceste companii să fie administrate mai bine.

Iar a treia componentă, așa cum v-am spus, este componenta de fiscalitate de insolvențe, dintre care o parte din elementele anunțate astăzi, domnul Ministru al Finanțelor, care vin să rezolve probleme care s-au acumulat în timp.

Ads

Tot acest pachet este pachetul 2, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât în asumare de răspundere în termen real și eu sper că, cel mai târziu, până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat.

Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situația în care nu am conștientizat, practic, situația dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp, nu mai avem bani să finanțăm cu sume atât de mari. Toate autoritățile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanțare și trebuie să avem autorități locale mai eficiente.

Aceasta este realitatea, orice s-ar spune. Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie, dacă vă aduceți aminte, pentru că și atunci au fost companiile de rating și a fost o inflexiune în evaluarea României, dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură.

Ads

Aici, ce trebuie să facem? Dacă degeaba ai crescut niște taxe, dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie, degeaba ai făcut un singur pas, dacă n-ai făcut toți pașii necesari ca să treci această punte a dificultăților.

Și eu am încredere și fac în fiecare zi tot ceea ce ține de mine și colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă și am încredere că, dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident din orice analiză economică că trebuie făcute, vom trece România prin această situație dificilă.

Dacă nu vom face aceste lucruri, dacă nu dăm pachetul 2 în această toamnă, există riscul ca România să între în incapacitate de plată.

Măsurile ar trebui să vină până pe 20 august".

Ads