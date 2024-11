România conduce Japonia, scor 1-0, în optimile Billie Jean King Cup, după ce jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 116 WTA, a învins-o pe Nao Hibino, locul 152 mondial.

Ana, susținută frenetic de fanii români prezenți la Malaga, s-a impus, scor 6-2, 6-4, după o oră și 20 de minute.

În a doua partidă a zilei, Jaqueline Cristian, locul 73 mondial, va evolua cu Moyuka Uchijima, locul 56 WTA.

În meciul de dublu, perechea Monica Niculescu/Gabriela Ruse va evolua cu echipa Shuko Aoyama/Eri Hozumi.

Câștigătoarea întâlnirii se califică în sferturi, unde va întâlni echipa Italiei.

Big day! Today starts the BJK Cup Finals. This R1 matchup of Romania vs Japan is a best of 3 with 2 singles and a doubles match if needed. First up Ana Bogdan takes the court to face Nao Hibino from Japan. pic.twitter.com/iYpixRPS0u