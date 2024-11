Selecționerul neamț al kosovarilor surprinde: ”Nici nu contează decizia UEFA!”

Meciul dintre naționala de fotbal a României și Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Națională din București, în Grupa C2 din Liga Națiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.

Meciul, care a fost la câteva zeci de secunde de a se încheia natural, după timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a încheiat grotesc, cu echipa Kosovo părăsind terenul fără un motiv plauzibil, în ciuda încercărilor arbitrului de a-i determina pe jucătorii oaspeți să rămână pe gazon.

După o întrerupere de circa 70 de minute, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren și a fluierat sfârșitul meciului doar în prezența jucătorilor români, un verdict urmând să fie dat de Comisia de Disciplină a UEFA.

Kosovo va evolua luni, pe teren propriu, cu Lituania, meci înaintea căruia selecționerul german Franco Foda a declarat că decizia UEFA în cazul meciului din România cade în plan secund.

„Evenimentele recente nu vor fi o problemă. Am jucat foarte bine împotriva României, iar acum concentrarea noastră este pe meciul cu Lituania. Echipa are multă încredere, iar astăzi vom avea ultimele pregătiri de ordin tactic. Desigur, sprijinul fanilor este foarte important pentru noi.

Am transmis un mesaj clar: Kosovo are propria identitate! Nici nu contează care va fi decizia UEFA. Rasismul nu are ce căuta pe stadioane și este important ca o țară mică precum Kosovo să rămână unită. Decizia luată de noi a fost cea mai importantă, asta contează cel mai mult”, a transmis Franco Foda la conferința de presă.

