Semnal de alarmă înaintea meciului cu Kosovo: ”Nu vrem să se mai repete istoria”

Fundașul Andrei Burcă a declarat, luni, că el și colegii săi de la naționala de fotbal a României sunt pregătiți să câștige cele șase puncte din ultimele meciuri cu Kosovo și Cipru pentru a termina grupa din Liga Națiunilor pe primul loc.

"Suntem pregătiți să luăm toate cele șase puncte rămase pentru a termina grupa pe primul loc și pentru a avea un moral bun pentru ceea ce va urma. Munca, responsabilitatea și ideile tactice ale selecționerului ne-au adus în situația de azi. Suntem bucuroși că vom juca acasă, cu 50.000 de suporteri în spate și sper să atingem noi cote, ca să spun așa. Sper să începem bine cu Kosovo și să ieșim învingători la final. Deviza la echipa națională este să câștigăm toate meciurile", a spus el.

Fundașul a făcut un apel la adresa suporterilor să se comporte civilizat la partida cu Kosovo, de la București.

"Publicul o să fie un factor decisiv. Eu sunt conștient că avem un public civilizat și matur și de asta trebuie să dea dovadă în acest meci. Nu vrem să se mai repete istoria de la ultimul meci (n.r. - cu Kosovo) din preliminariile de la EURO... OK, nu puteam pierde meciul atunci, dar a fost și întreruperea aceea, intrarea la cabine pentru o oră cât am așteptat... era păcat, pentru că am dovedit că putem să câștigăm în fața lor. Suporterii să ne susțină mai mult, pentru că ar fi păcat să nu le oferim o bucurie. Ne dorim să se comporte exemplar pentru că același lucru o să încercăm să îl facem și noi pe teren", a menționat Burcă.

"Mă bucur că fac parte din această generație și că noi, prin forța grupului, am reușit să unim românii și să se vorbească pozitiv despre noi. Cu siguranță acum orice jucător român își dorește să facă parte din acest grup. Mă gândeam ce dificil era acum patru ani, veneam la echipa națională și 90% din știri erau negative, toată lumea dădea în noi. Pe bună dreptate sau nu, dar eram conștienți că nu aveam rezultatele dorite. Acum însă e cu totul altă atmosferă la echipa națională și ne dorim să îmbunătățim și mai mult modul în care e văzută prima reprezentativă în Europa", a mai afirmat internaționalul.

România va înfrunta selecționata Kosovo pe 15 noiembrie și naționala Ciprului pe 18 noiembrie, ambele de la ora 21:45, pe Arena Națională din Capitală, în ultimele două partide din Grupa C2 a Ligii Națiunilor.

România este lider, cu 12 puncte, urmată de Kosovo, 9 puncte, Cipru, 3 puncte, Lituania, 0 puncte.

Liga Națiunilor 2024/25 va avea efect direct și asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naționale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

