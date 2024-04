Nicolae Ciucă: ”Trebuie să dăm Ucrainei tot ce are nevoie, nu doar să se apere, ci să câştige” VIDEO

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri, 10 aprilie, că România este o ţară sigură datorită Armatei şi a Alianţei Nord-Atlantice la care a aderat în urmă cu 20 de ani.

„România este o ţară sigură. Da, asta spunem astăzi datorită armatei României şi datorită Alianţei la care am aderat în urmă cu 20 de ani. Aceasta este una dintre cele mai mari realizări pe care România le-a făcut în ultimele decenii. România a arătat lumii întregi cum o ţară trecută prin decenii de comunism şi de tranziţie dificilă a reuşit să se transforme într-o democraţie consolidată şi într-un aliat de încredere al NATO”, a afirmat Ciucă, la evenimentul „România - NATO, 20 de ani”, organizat de Ministerul Apărării Naţionale.

Nicolae Ciucă a spus că aderarea la NATO a reprezentat pentru ţara noastră „începutul transformării şi al efortului întregii societăţi de a deveni mai bună şi mai dreaptă”.

El a rememorat faptul că, în urmă cu 20 de ani, se afla în Irak, la comanda unui batalion de infanterie ca parte a coaliţiei internaţionale.

„Ţara noastră a pornit pe drumul integrării euroatlantice imediat după 1990, cu neobosită determinare. Am fost primii care am semnat în 1994 Parteneriatul pentru pace, iar atunci când a fost nevoie nu am ezitat să participăm cu trupe în teatrele de operaţii alături de aliaţi”, a mai spus Ciucă.

Şeful Senatului a adăugat că, după intrarea în NATO, România nu a rămas la statutul de simplu beneficiar, ci „a devenit o sursă de securitate în regiune, un pilon esenţial al Alianţei Nord Atlantice la Marea Neagră”.

Potrivit lui Ciucă, România a fost printre primele state ale Alianţei care s-a angajat să aloce 2% din produsul intern brut pentru Apărare.

„Pentru aceasta vă mulţumim, domnule preşedinte, căci, în 2015, alături de ceilalţi decidenţi politici, aţi acordat atenţia cuvenită nevoii bugetare pentru înzestrarea Armatei române. Ca şef al Statului Major al Apărării începând cu 2015 am participat la implementarea deciziei politice de a creşte bugetul apărării şi de a investi în dotarea şi modernizarea Armatei României”, a mai menţionat Nicolae Ciucă.

El a subliniat că ţara noastră este, în prezent, în prima linie a sprijinului pentru Ucraina.

„Sunt mândru că România contribuie la apărarea Ucrainei şi dă dovadă de solidaritate. Este un lucru corect. Acţiunile sunt cele care arată adevărata faţă a aliaţilor, iar în acest caz acţiunile vorbesc pentru România. Dacă vrem ca pacea să revină pe continentul nostru, dacă vrem să lăsăm generaţiilor următoare o lume mai sigură, bazată pe respect pentru regulile internaţionale, avem datoria să sprijinim Ucraina să câştige războiul împotriva Rusiei. Trebuie să dăm Ucrainei tot ce are nevoie, nu doar să se apere, ci să câştige. De victoria Ucrainei depinde spre ce fel de viitor ne îndreptăm”, a mai spus Ciucă.

Preşedintele Senatului a arătat că, odată cu aniversarea a 20 de ani de NATO, România încheie o etapă şi are nevoie de „un nou proiect de ţară care să răspundă provocărilor prezentului şi să definească viitorul”.

„Trebuie să ne întrebăm cum vrem să arate România peste 10 sau peste 20 de ani. În interiorul acestui proiect de ţară putem să ne gândim la următorii 10 ani ca la un deceniu al siguranţei pentru România şi pentru români. Nu includ aici doar creşterea capacităţii de apărare şi investiţia în industria de apărare, ci toate elementele care fac o societate puternică. Cred că România viitorului este una cu instituţii democratice solide, capabile să ofere siguranţă la nivelul întregii societăţi. România viitorului este un pol de independenţă energetică, excelează în inovaţie şi tehnologie, pune accentul pe educaţie şi pe combaterea dezinformării şi, mai ales, investeşte în oameni şi în potenţialul lor„, a mai menţionat Nicolae Ciucă.

El a afirmat şi că România este astăzi puternică în NATO şi datorită cetăţenilor şi susţinerii lor pentru Alianţă, adăugând că „bătălia acestor ani este una dintre democraţie şi autoritarism, între o ordine mondială bazată pe principii şi reguli, pe de o parte, şi cei care vor să o schimbe prin forţă, de cealaltă parte”.

„Cu Alianţa Nord Atlantică suntem astăzi mai puternici ca niciodată, iar pentru aceasta vreau să păstrăm vie memoria celor care şi-au pierdut viaţa în misiunile internaţionale în ultimii 20 de ani şi, de asemenea, să le mulţumesc tuturor celor care au avut o contribuţie esenţială la ceea ce a însemnat parcursul României în NATO şi existenţa celor 20 de ani de când România este membră a Alianţei”, a adăugat Ciucă.

La eveniment au mai participat preşedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, personalităţi politice şi militare din ţară şi din state membre ale Alianţei Nord-Atlantice.