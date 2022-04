Câte tatuaje are Andreea Prisăcariu, ”rebela tenisului românesc”. Jucătoarea a fost chemată de urgență în lotul României

Andreea Prisăcariu (22 de ani, locul 322 mondial) s-a alăturat Irinei Begu, Mihaelei Buzărnescu şi Monicăi Niculescu în echipa României pentru meciul de la Radom, cu Polonia, din 15 şi 16 aprilie 2022, confruntare ce contează pentru calificările Billie Jean King Cup 2022.

Potrivit anunţului forului român de tenis, din echipa României nu mai fac parte Gabriela Ruse şi Raluca Olaru, ambele jucătoare resimţindu-se după ce au trecut recent prin Covid-19 şi au fost înlocuite cu Mihaela Buzărnescu, respectiv Andreea Prisăcariu.

Dinamovista Andreea Prisăcariu e cunoscută drept ”rebela tenisului românesc”, o jucătoare nonconformistă care se laudă cu un număr impresionant de tatuaje.

Astfel, conform propriilor declarații, Andreea și-a făcut la finalul lunii trecute al 23-lea tatuaj, pe spate, unde i-au fost desenate două păsări, Huginn and Muninn, inspirate din mitologia scandinavă.

Recent, ea a făcut o scurtă descriere al celor mai importante inscripții corporale.

„Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă.

Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine. N-am cum să le regret. Fac parte din mine, au făcut parte din familia mea, mă reprezintă. Abia aștept să fiu o mireasă tatuată”, a mărturisit Andreea Prisăcariu la GSP Live.

