Exercițiu militar NATO pe întregul teritoriu național. „România intră în război” este doar un fake news al propagandei rusești, explică ministrul Apărării

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, avertizează că marele exercițiu militar NATO care se pregătește, în aceste zile, în România nu trebuie interpretat, în niciun caz, drept un indiciu că România intră în război.

Ministrul Apărării se referă la exercițiul Dacian Fall 2025, pentru care încep să sosească, în România, mii de militari din mai multe țări occidentale.

Ministrul Apărării transmite acest mesaj după ce, în ultimele două zile, a vizitat Academia Forțelor Terestre și Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est (MNC-SE), ambele cu sediul la Sibiu, precum și poligonul militar de la Cincu (județul Brașov).

"Sunt mii de militari și echipamente militare care vor ajunge în mai multe poligoane din țară. La Cincu, poligonul vizitat astăzi, militari francezi, belgieni, spanioli și luxemburghezi se antrenează împreună cu militarii români. Știu că, odată cu exercițiul, veți putea vedea pe drumuri blindate sau trenuri încărcate cu tehnică militară. Dacă au fost distribuite sau veți vedea pe grupuri mesajul „România intră în război”, este doar un fake news din partea propagandei rusești și aliaților lor din România. Exercițiul care va avea loc în noiembrie este planificat de mult timp și are strict caracter defensiv", precizează ministrul Moșteanu într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 18 septembrie 2025.

"Mulțumesc pentru pregătiri. Prin astfel de exerciții demonstrăm unitatea NATO", subliniază ministrul român al Apărării.

După cum se știe, conform unor mesaje vehiculate, în ultimele săptămâni, pe rețelele sociale, România ar fi urmat să "intre în război" iar tinerii români ar fi urmat să fie "trimiși la război în Ucraina", la data de 3 septembrie 2025. După ce data de 3 septembrie a trecut, pe aceleași rețele sociale s-a vehiculat informația că începutul războiului s-a amânat pentru data de 15 septembrie.

