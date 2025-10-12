Cetățenii Republicii Moldova care intră în România vor fi verificați prin noul sistem EES, al Uniunii Europene. Li se vor înregistra datele biometrice

Începând din ziua de duminică, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană pune în funcțiune la frontierele sale un nou Sistem de Intrare/Ieșire (EES), care urmează să fie aplicat cetățenilor din afara UE, inclusiv celor din Republica Moldova.

Drept consecință, cetățenii Republicii Moldova care intră în România vor fi controlați prin Sistemul EES, anunță Radio Chișinău.

EES reprezintă un instrument electronic de control care este implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).

Punerea deplină în aplicare a EES este prevăzută până la 10 aprilie 2026. Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova le amintește cetățenilor săi că se menține dreptul de a intra în România fără viză. Noul sistem EES urmărește însă modernizarea și eficientizarea controlului la frontieră, consolidarea securității în spațiul Schengen și prevenirea șederilor ilegale, fără a modifica drepturile de circulație existente.

EES se aplică doar cetățenilor statelor terțe (care nu fac parte din UE) ce efectuează șederi de scurtă durată (până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile) pe teritoriul UE. Sistemul va înregistra data și locul de intrare și ieșire și va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale).

La prima intrare în UE, cetățenilor extracomunitari le vor fi prelevate datele biometrice. La călătoriile ulterioare, verificarea va fi automată, reducând timpii de așteptare. De la această prelevare a datelor sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă, precum și deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

