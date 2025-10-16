România este unul dintre pilonii care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova, subliniază un fost vicepremier de la Chișinău

Militari ai Republicii Moldova - Foto Batalion de instrucție - Bază militară de instruire a Armatei Naționale, Facebook

România "este unul dintre pilonii de bază care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova", a declarat Gheorghe Bălan, fost vicepremier pentru Reintregrare în guvernul de la Chișinău.

Gheorghe Bălan a prezentat această opinie în cadrul dezbaterii publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN, informează site-ul Deschide.md la data de 15 octombrie 2025.

Gheorghe Bălan, care acum este expert pe probleme de securitate, a explicat că sprijinul României a fost esențial încă din primele etape ale formării Republicii Moldova ca stat independent. Fostul vicepremier a amintit că, în perioada 1991-1992, când Republica Moldova își organiza instituțiile de securitate și ordine publică, ajutorul oferit de România a fost crucial.

„România a fost printre primele state care au susținut Republica Moldova în formarea sa. În anii 1991-1992, în procesul de organizare a structurilor de securitate, ordine publică, statul român a acordat tot sprijinul posibil. România a fost primul stat care a ajutat Republica Moldova în războiul de independență din 1992, pentru că Republica Moldova a intrat în acel război nepregătită”, a explicat Bălan.

El a precizat că sprijinul României nu s-a limitat la sectorul militar, ci s-a extins și asupra altor domenii strategice, precum energia. România a reprezentat, astfel, un partener de încredere și un pilon de stabilitate.

„Statul român este unul dintre pilonii de bază care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova, la consolidarea sectorului de securitate. România a ajutat Republica Moldova să devină rezilientă la presiunile care au existat de-a lungul anilor. România a fost țara care răspundea imediat la necesitățile Republicii Moldova. Avem și exemplul energiei electrice, gazului, care fac parte din domeniul securității”, a mai spus Gheorghe Bălan.

