România este unul dintre pilonii care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova, subliniază un fost vicepremier de la Chișinău

România "este unul dintre pilonii de bază care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova", a declarat Gheorghe Bălan, fost vicepremier pentru Reintregrare în guvernul de la Chișinău.

Gheorghe Bălan a prezentat această opinie în cadrul dezbaterii publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN, informează site-ul Deschide.md la data de 15 octombrie 2025.

Gheorghe Bălan, care acum este expert pe probleme de securitate, a explicat că sprijinul României a fost esențial încă din primele etape ale formării Republicii Moldova ca stat independent. Fostul vicepremier a amintit că, în perioada 1991-1992, când Republica Moldova își organiza instituțiile de securitate și ordine publică, ajutorul oferit de România a fost crucial.

„România a fost printre primele state care au susținut Republica Moldova în formarea sa. În anii 1991-1992, în procesul de organizare a structurilor de securitate, ordine publică, statul român a acordat tot sprijinul posibil. România a fost primul stat care a ajutat Republica Moldova în războiul de independență din 1992, pentru că Republica Moldova a intrat în acel război nepregătită”, a explicat Bălan.

Ads

El a precizat că sprijinul României nu s-a limitat la sectorul militar, ci s-a extins și asupra altor domenii strategice, precum energia. România a reprezentat, astfel, un partener de încredere și un pilon de stabilitate.

„Statul român este unul dintre pilonii de bază care au contribuit la menținerea independenței Republicii Moldova, la consolidarea sectorului de securitate. România a ajutat Republica Moldova să devină rezilientă la presiunile care au existat de-a lungul anilor. România a fost țara care răspundea imediat la necesitățile Republicii Moldova. Avem și exemplul energiei electrice, gazului, care fac parte din domeniul securității”, a mai spus Gheorghe Bălan.

Ads