Țările europene cu risc mare de cutremur în următorii 40 de ani. România, pe lista neagră: ”Are o istorie lungă de seisme distructive”

Seria de cutremure care au zguduit Turcia luni, 6 februarie, au adus un nou val de conștientizare în rândul populației cu privire la haosul lăsat în urmă de aceste dezastre naturale care nu pot fi prevenite.

Comisia Europeană a publicat încă din anul 2014 o hartă a zonelor de pe continent în care există un risc mare de cutremure în următorii 50 de ani, iar România se afla pe listă. Deși țara noastră a fost păzită de seisme majore în cei 9 ani care s-au scurs de la momentul cercetării, mai rămân 41 de ani în care orice este posibil.

Concret, cercetătorii din cadrul proiectului SHARE, finanțat de Uniunea Europeană, au analizat peste 30.000 de cutremure cu o magnitudine mai mare de 3,5 care au avut loc în Europa începând cu anul 1000, iar apoi au încrucișat datele cu cele peste 1.100 de falii active (n.r. - structuri cu risc mare de a provoca un cutremur) din Europa de la acea vreme, ce aveau o lungime totală de 64.000 de kilometri.

Astfel, au dedus că Italia, Peninsula Balcanică, Grecia, Bulgaria, România și Turcia au cel mai ridicat risc de cutremur de pe continent.

(Harta europeană a pericolelor seismice arată mișcarea solului estimată cu o probabilitate de 10% în 50 de ani. Zonele albastre semnifică risc relativ scăzut, zonele galbene și portocalii semnifică risc moderat, iar cele roșii pericol ridicat)

”Europa are o istorie lungă de cutremure distructive. Ne amintim cu toții evenimentele tragice de la Izmit, în 1999, și de la L’Aquila, în 2009”, a declarat profesorul Domenico Giardini, coordonatorul proiectului SHARE.

Toate datele au fost colectate și transpuse pe hartă, unde zonele violet care traversează Sud-Estul Europei semnifică riscuri mari de cutremure ce pot provoca daune semnificative societății.

”Este primul model de referință pentru Europa. Poate fi util pentru politicile privind infrastructura, de exemplu să se țină cont când vine vorba despre construirea unor baraje, clădiri înalte sau poduri”, a declarat dr. Artur Pinto, șeful Laboratorului European de Evaluare Structurală.

Proiectul arată de asemenea ”puncte seismice fierbinți” lângă Bruxelles, Budapesta și Lisabona, cauza fiind seismele repetate care au avut loc acolo în trecut, dar și punctul seismic din Pirineii de Vest, cauza fiind structura geologică a zonei.

”Pericolul seismic nu se referă doar la probabilitatea ca un cutremur să aibă loc într-o anumită zonă a Europei. În proiectul nostru, riscul seismic se referă și la probabilitatea daunelor din mediul economic și al pierderilor de vieți omenești. De exemplu, un cutremur moderat ce are loc într-o zonă foarte dezvoltată și populată a Europei, sau care are infrastructuri critice, poate avea daune enorme”, a mai declarat Giardini.

Top 10 țări cu risc seismic ridicat la nivel global

Cutremurele reprezintă cele mai distructive și puternice forțe de pe pământ. Pe lângă daunele masive pe care le provoacă în zonele populate, pot declanșa tsunami-uri și alunecări de teren. Există mai mulți factori ce contribuie la declanșarea seismelor, printre care mișcarea plăcilor tectonice, activitatea magmei din vulcani, schimbările de temperatură sau presiunea apei, potrivit Worldatlas.com.

Japonia

Situată în Cercul de Foc al Pacificului, o zonă din jurul Oceanului Pacific care este predispusă activității tectonice și cutremurelor, Japonia este pe primul loc pe listă. Japonia a dezvoltat o tehnologie capabilă să detecteze chiar și cel mai mic seism, fiind echipată cu peste 1.000 de seismometre în jurul insulei. Deși majoritatea sunt mici și nu sunt simțite de rezidenți, țara are de asemenea un sistem la nivel național prin care avertizează locuitorii în cazul unui cutremur mare.

Indonezia

În Indonezia apar anual cutremure cu o magnitudine mai mare de 6, astfel că este una dintre țările cu cel mai ridicat risc din lume. În 2018, nouă cutremure mai mari de 6 au zguduit țara, iar mii de oameni și-au pierdut viața. Datorită locației sale pe Cercul de Foc al Pacificului, Indonezia este, de asemenea, vulnerabilă la activitatea vulcanică, secetă, inundații și tsunami.

China

China are o istorie lungă privind cutremurele devastatoare. În anul 2008, un cutremur cu magnitudinea de 7,9 a lovit provincia Sichuan. 87.000 de oameni au fost declarați morți sau dispăruți, astfel că seismul ocupă locul 18 în topul cutremurelor care au provocat cele mai multe decese din toate timpurile. China este situată deasupra multor plăci tectonice active care se deplasează și se macină constant. În plus, China are multe regiuni muntoase care au risc de alunecări de teren și alte perturbări geologice, ce pot declanșa de asemenea cutremure.

Filipine

Datorită geografiei sale muntoase, cutremurele pot declanșa și alunecări de teren mortale. În plus, taifunurile și furtunile tropicale sunt frecvente. Filipine este de asemenea localizată de-a lungul Inelului de Foc al Pacificului.

Iran

Din cauza poziționării sale de-a lungul mai multor granițe de plăci și linii de falie, Iranul se confruntă cu o frecvență ridicată a activității seismice, rezultând teren accidentat și clădiri instabile. Unul dintre cele mai grave cutremure care a lovit Iranul a fost în provincia Gilan. Acest cutremur din 1990 a provocat peste 40.000 de decese.

Turcia

Situată în peninsula Anatoliei, între Balcani și Europa de Est, Turcia este frecvent lovită de activitatea seismică din cauza locației sale în apropierea mai multor linii de falie majore. Amplasată între plăcile eurasiatice și plăcile africane și arabe, o bună parte a țării se confruntă cu activitate seismică anual. O serie de cutremure au lovit Turcia în 6 februarie 2023, dintre care două cu magnitudinea de peste 7. În dimineața zilei următoare, bilanțul morților era de 4.372, iar al răniților de 15.834.

Peru

Peru se află în inima Inelului de Foc și se confruntă în mod regulat cu seisme moderate și majore. Aceste cutremure pot provoca daune semnificative clădirilor și infrastructurii, punând vieți în pericol.

SUA

SUA este vulnerabilă în fața cutremurelor din cauza structurii geologice unice. Unul dintre principalii factori care contribuie la riscul ridicat de cutremur al SUA este poziționarea de-a lungul mai multor linii de falie majore, inclusiv falia San Andreas și falia New Madrid. Aceste linii de falie extrem de active traversează o mare parte din vestul țării, punând milioane de oameni în pericol.

Un alt factor care contribuie la riscul ridicat de cutremure este populația mare. Cu o populație totală de peste 300 de milioane de oameni, SUA are una dintre cele mai mari populații din lume. Asta înseamnă că și cutremurele relativ mici pot provoca pagube semnificative și pierderi de vieți omenești.

Italia

Cu un peisaj care constă în lanțuri muntoase accidentate, vulcani inactivi și câmpii de coastă, Italia este predispusă la activitate seismică din cauza poziționării sale pe mai multe linii de falie, și anume Placa Eurasiatică, înconjurată de Placa Mării Egee, Placa Adriatică și Placa Anatoliei. Două dintre cele mai devastatoare seisme au fost cutremurul de la Messina din 1908, care a ucis peste 75.000 de oameni, și cutremurul din Irpinia din 1980, care s-a soldat cu peste 2.400 de morți.

Mexic

La fel ca multe țări situate de-a lungul Inelului de Foc al Pacificului, Mexicul este vulnerabil la activitatea seismică regulată. Țara are coduri de construcții stricte și proceduri de urgență în vigoare pentru a minimiza daunele unui cutremur sau a altor dezastre naturale.

