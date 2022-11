Temerile europenilor privind aderarea României la Schengen. ”Este o contradicție în termeni”

România face eforturi susținute pentru a convinge câteva state europene că merităm să intrăm în Schengen. Preşedintele Klaus Iohannis a spus săptămâna trecută că vede posibil un vot în acest sens, în Consiliul JAI din 8 decembrie. În cazul în care vor fi ridicate obiecții pe această temă, țara noastră ar putea amâna aderarea pentru anul viitor.

Temerile oficialilor europeni sunt legate de problema migrației, deși țara noastră nu se află pe ruta Balcanilor de Vest.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a explicat pentru Ziare.com că nu sunt motive reale pentru care țara noastră să nu intre în Schengen.

”Prin semnalele în ceea ce privește intenția unor state de a nu acorda sprijinul necesar accederii României în Spațiul Schengen, practic acele state își fac un deserviciu.

Eu nu am înțeles sub nicio formă de ce Suedia a fost foarte bucuroasă pentru faptul că România a ratificat cât se poate de repede cererea de aderare la NATO, un gest politic foarte corect, efectiv de apreciat, în egală măsură în Alianța Nord-Atlantică Suedia și România vor coopera în special pentru siguranța frontierei estice, în schimb, în ceea ce privește acordul Schengen Suedia are rezerve să coopereze cu România.

Este o contradicție în termeni. După părerea mea, aceasta nu este o linie politică.

În al doilea rând, ceea ce se anunța din direcția Austriei mi se pare cel puțin derutant. Austria reproșează unui stat care nu este membru al Acordului Schengen probleme de frontieră privind gestionarea migrației. Este o situație paradoxală.

Ca să nu mai vorbim despre faptul că am auzit, cel puțin din direcția cancelarului austriac, nu au absolut nicio legătură cu situația de fapt din România.

Aici nu a existat niciun coridor cheie privind migrația.

Este bine să tratăm lucrurile cu seriozitate maximă și să nu ne jucăm cu interesele naționale ale fiecărui stat pentru că în momentul în care se înlătură frontierele interne și este cuprinsă și România în acest perimetru, noi, practic, ne asumăm obligații mai mult decât drepturi”, a spus Cristian Diaconescu.

Ministrul de Interne, Lucian Bode Lucian Bode a participat vineri, 25 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), unde oficialii europeni au discutat despre „evaluarea provocărilor migraționiste de-a lungul tuturor rutelor europene de migrație”.

Extinderea spațiului Schengen este una dintre prioritățile principale ale președinției cehe a Consiliului UE și dorește ca aceasta să fie votată la reuniunea miniștrilor de interne ai UE din 8 decembrie.

