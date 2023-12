Rareș Bogdan, vehement de la tribuna Parlamentului European: Nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură. România nu e o țară de mâna a doua

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat în plenul Parlamentului European că România nu e “ruda săracă a Europei” și a cerut integrarea deplină în Spațiul Schengen în 2024.

Bogdan a subliniat faptul că integrarea României în spațiul Schengen nu este o favoare, ci un drept și le-a cerut țărilor europene să facă presiuni asupra Austriei pentru a-și da acceptul.

“Excelențele voastre,

Românii sunt cetățeni europeni prin excelență, și nu de azi, de ieri. Nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură. Vrem integrarea deplină în Spațiul Schengen în 2024! Nu suntem o țară de mâna a doua, nu suntem ruda săracă a Europei.

Dacă Dumnezeu nu ne așeza la gurile Dunării, la intersecția intereselor imperiale, lângă ruși, în calea planurilor lui Stalin, azi eram printre primele 3 economii din Uniunea Europeană. Am mai fost între primul și al doilea Război Mondial, când mulți dintre voi ne dădeați exemplu de țară funcțională, modernizată și cu o economie remarcabilă.

Avem resurse uriașe: aur, uraniu, seleniu, cupru și mult petrol si mai ales gaze, în curând cat pentru a aproviziona jumătate din Uniunea Europeană și un pământ fertil curat care poate hrăni 100 de milioane de cetățeni, noi suntem puțin peste 20 doar. Și multă sare, sare care a aprovizionat mare parte din vechiul Imperiul Roman și întreg Imperiul Habsburgic.

Când Imperiul Roman, Împăratul Domițian, plătea tribut, taxe strămoșilor mei, actualul teritoriu al Austriei fusese cucerit de 100 de ani. Romanii nu s-au atins de Dacia mult timp, căci se temeau de ea. Iar peste 1500 de ani, alt român, Iancu de Hunedoara, era numit de Papa de la Roma „atletul lui Hristos”, pentru că l-a oprit pe Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, să cucerească întreaga Europă”, a spus Rareș Bogdan de la tribuna Parlamentului European.

Acesta a mai punctat și faptul că ținerea României la porțile Schengen produce efecte majore asupra economiei țării noastre.

“Înțelegeți odată ca suntem afectați economic grav, peste 1.5% din PIB-ul țării mele se pierde, iar extremismul ia amploare în una dintre cele mai tolerante țări europene.

Doamnelor și domnilor, cred sincer ca Uniunea Europeană are tot interesul ca românii să se simtă cetățeni europeni pe deplin respectați și mai ales să nu-și schimbe atitudinea fată de construcția europeană. Tocmai de aceea Românii așteaptă ca toate statele UE să facă presiuni asupra Austriei pentru a accepta integrarea cu drepturi depline în Spațiul Schenghen a României, aerian, terestru, feroviar, fluvial-maritim. Nu ca pe o favoare! Este dreptul nostru. Poate fi exact pe modelul Greciei și Islandei, alte două state aflate în granițele Europei.

Austria încalcă dreptul nostru și nu a pățit nimic. Până acum, am fost prietenoși și cetățeni model europeni n-am trecut la controlarea la sânge a trenurilor, mașinilor și camioanelor austriece…… Am înțeles să ne comportăm civilizat și echilibrat, adică european prin excelență. Răbdarea românilor are însă o limită. Ea a fost atinsă! Vrem Schengen pentru 2024", a mai spus Rareș Bogdan.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, sâmbătă seară, că Austria „şi-a flexibilizat poziţia” în ceea ce priveşte spaţiul Schengen şi este de acord cu ridicarea graniţelor aeriene pentru România.

Viena pune însă, trei condiții pentru ca România să fie primită în Air Schengen, adică granițele să fie deschise doar pentru transportul aerian.

„Consolidarea în continuare a protecției la frontierele externe ale Uniunii Europene. Prezența Frontex (poliția de frontieră a Uniunii Europene - n.r.) la frontiera bulgaro-turcă ar trebui să fie cel puțin triplată. De asemenea, trebuia crescut „substanțial” sprijinul financiar pentru protecția frontierelor externe bulgare și române.

Controale consolidate la frontieră la frontierele terestre dintre Bulgaria și România, precum și dintre România și Ungaria.

„Asumați-vă responsabilitatea pentru migranții care au sosit ilegal în Austria” - este a treia condiție formulată de Ministerul austriac de Interne”, sunt cele trei condiții puse de Viena, a transmis Ministerul austriac de Interne, la solicitarea postului Digi24.

„Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Austria poate fi de acord cu (primirea României în) Air Schengen”, se mai arată în răspunsul dat de instituția condusă de Gerhard Karner.

