Grecia solicită aderarea rapidă a României şi Bulgariei la Schengen. Întâlnire între oficialii eleni și cancelarul austriac Karl Nehammer

Grecia insistă pe lângă Austria asupra admiterii imediate a Bulgariei şi României în Schengen, despre care Atena spune că ar fi în beneficiul întregii Uniuni Europene. Aflat la Viena, ministrul elen pentru migraţie şi azil, Notis Mitarakis, s-a întâlnit joi cu cancelarul Karl Nehammer, căruia i-a prezentat „Iniţiativa Greciei privind extinderea zonei Schengen cu România şi Bulgaria”, potrivit unui comunicat postat pe site-ul ministerului de la Atena. Săptămâna viitoare, ministrul elen vine la Bucureşti şi Sofia.

Grecia sprijină pe deplin intrarea Bulgariei şi României în Schengen, considerând că cele două ţări îndeplinesc toate condiţiile necesare în acest sens, a declarat de la Viena ministrul grec al migraţiei, Notis Mitarakis.

Atena a cerut preşedinţiei suedeze a Uniunii Europene să admită de urgenţă Sofia şi Bucureştiul în Schengen, a declarat ministrul Mitarakis.

El a prezentat la Viena cum cooperează cu guvernul bulgar pentru a face faţă valului de refugiaţi şi pentru protejarea frontierelor externe ale UE.

Potrivit guvernului elen, admiterea României şi Bulgariei în Schengen va contribui la dezvoltarea legăturilor comerciale în Uniunea Europeană.

„Ministrul pentru migraţie şi azil, Notis Mitarachi, a fost primit astăzi (joi - n.r.) la Viena de cancelarul austriac, Karl Nehammer, iar ieri (miercuri - n.r.) s-a întâlnit cu ministrul de interne, Gerhard Karner. Grecia ia iniţiativa de a sprijini cererea Bulgariei şi României de aderare la spaţiul Schengen. Această extindere va avea, de asemenea, beneficii directe pentru Grecia, deoarece de acum înainte vom fi uniţi terestru cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul zonei Schengen. În legătură cu această iniţiativă, suntem în contact cu Preşedinţia suedeză şi cu Comisia Europeană”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului elen pentru Migraţie şi Azil.

I met today in Vienna with the Austrian Chancellor, @karlnehammer. 🇬🇷 is taking the initiative to support Bulgaria & Romania's application to join the Schengen zone. This enlargement will also bring direct benefits for 🇬🇷,which is now united by road with the other M-S of the 🇪🇺 pic.twitter.com/u9Msks4lIl