România ar putea primi undă verde în Spațiul Schengen curând: ”A promis sub formă de angajament”

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat miercuri că, în urma unei interpelări făcute în plenul Parlamentului European, către vicepreşedintele Comisiei Europene, Margaritis Shinas, acesta a promis, sub formă de angajament, că, în curând, Consiliul va lua o decizie pozitivă în ceea ce priveşte intrarea României şi Bulgariei în Schengen. El mai arată că promisiuni a tot auzit, iardeocamdată singura speranţă reală este procesul pe care l-a deschis la CJUE şi care are încredere că va face dreptate pentru români.

”L-am întrebat ieri direct, în plenul Parlamentului European, pe vicepreşedintele Comisiei Europene, Margaritis Shinas, de ce Comisia nu a acţionat în judecată Consiliul pentru blocarea dreptului României şi Bulgariei de a accede la spaţiul Schengen”, afirmă europarlamentarul Eugen Tomac, pe Facebook.

Liderul PMP precizează că ”Comisia are îndatorirea de a asigura respectarea Tratatelor Uniunii Europene, iar acestea sunt călcate în picioare de 12 ani în care ţara noastră este ţinută pe nedrept în faţa unei porţi închise”.

”Domnul Schinas nu a răspuns la întrebare, însă a promis, sub formă de angajament, că, în curând, Consiliul va lua o decizie pozitivă în ceea ce priveşte intrarea României şi Bulgariei în Schengen. Promisiuni am tot auzit, deocamdată singura speranţă reală este procesul pe care l-am deschis la CJUE şi care am încredere că va face dreptate pentru români! ”, mai afirmă Tomac.

