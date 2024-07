Premierul maghiar Viktor Orban promite că intrarea României în Schengen va fi pe agenda Consiliului European la toamnă

Premierul Ungariei Viktor Orban a transmis, după întâlnirea cu Marcel Ciolacu de vineri, 26 iulie, că promite introducerea pe agenda Consiliului European a discuției despre aderarea completă a României la spațiul Schengen.

Orban a făcut publică promisiunea făcută premierului Marcel Ciolacu printr-o postare pe platforma X.

„Astăzi am vizitat Bucureștiul pentru o întâlnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu. Am promis că președinția ungară a UE va pune aderarea României la spațiul Schengen pe ordinea de zi a Consiliului în această toamnă”, a scris Viktor Orban pe platforma de socializare, citat de stiripesurse.ro.

Este vorba de agenda Formațiunii Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului European, formată din miniștrii de interne ale statelor membre UE, care se reunește odată la trei luni.

„I-am mulţumit prim-ministrului Viktor Orban pentru susţinerea fără echivoc a aderării României la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre”, a scris și Marcel Ciolacu pe Facebook după întâlnire.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK