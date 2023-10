Cum a devenit România ”tigrul Europei”: Legătura nevăzută între demnitarii închiși și 100 de miliarde venite din Occident

Peste 100 de milioane de oameni din estul Europei au visat să ajungă la nivelul țărilor dezvoltate din Occident, după căderea Cortinei de Fier. Iar România a devenit ”tigrul Europei” după aderarea la UE în 2007, atrăgând investiții de peste 100 de miliarde de euro între 2001 și 2021, concomitent cu trimiterea în judecată a 88 de demnitari, pentru fapte de corupție. Chiar dacă există o legătură nevăzută la prima vedere între cele două fenomene, ele au condus la întărirea democrației din țară.

Creșterea economică a României a propulsat PIB-ul țării de la o treime din media europeană în 2007, la 77% în anul 2022, fiind cea mai accelerată rată de dezvoltare de pe continent. Iar în următorul deceniu, România și-ar putea dubla producția economică, apreciază un expert de la firma de consultanță PWC, potrivit Bloomberg.

În momentul în care UE a început să-și deschidă porțile vecinilor săi din est, jumătate din cei 19 milioane de locuitori ai României nu aveau instalații sanitare interioare, iar PIB-ul pe cap de locuitor era puțin peste o treime din media UE, mai mult sau mai puțin acolo unde era cel al Ucrainei înainte de invazia rusă. Această cifră este acum, în 2022, de 77% și continuă să urce.

În următorul deceniu, România și-ar putea dubla producția economică, potrivit lui Dinu Bumbacea, country manager la firma de consultanță PWC, care a chestionat companiile cu privire la planurile lor de investiții și a luat în considerare un alt val masiv de fonduri UE.

Ucraina a căutat să urmeze această cale și în urmă cu un deceniu, înainte ca guvernul său susținut de Kremlin să se întoarcă înapoi spre Moscova, declanșând revoluția Maidan și lanțul de evenimente care au dus la cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Acum, UE a oferit Kievului o cale către aderarea la ceea ce se așteaptă să fie un proces incert, de ani de zile. Această călătorie va necesita încetarea luptei, precum și reforme majore în economie, lupta împotriva corupției și simplificarea instituțiilor pentru a respecta normele UE.

Aderarea României oferă lecții care pot ajuta Kievul pe parcurs și oferă un indiciu asupra potențialelor recompense. Bucureștiul a devenit un susținător hotărât al negocierilor mai rapide de aderare pentru Ucraina și Moldova, vecinii săi.

„România nu s-ar fi putut reforma fără Uniunea Europeană”, a declarat premierul Marcel Ciolacu într-un interviu acordat în august Aleph News TV. „Fără UE și NATO am fi fost o țară fragilă.”

DNA a trimis în judecată 88 de înalți demnitari din România

Când România a devenit membră, a terminat să-și reutileze economia planificată centralizat pentru a se deschide către piața europeană. Guvernele succesive au privatizat firme de stat, au relaxat restricțiile comerciale și, cel mai important, au stabilit instanțe pentru a ajuta la eliminarea corupției.

Acest lucru a ajutat România să ajungă din urmă Ungaria, tradițional mai bogată din vest, depășind totodată și Bulgaria, vecina de la Marea Neagră cu care a concurat cândva pentru locul de jos în clasamentul UE în privința sărăciei și corupției. Iar în acest an, România va depăși Polonia în topul PIB-ului din UE.

Condusă de fostul procuror anti-corupție Laura Codruța Kovesi, care acum conduce primul Parchet al UE, România a închis zeci de oficiali guvernamentali în ultimul deceniu, inclusiv prim-miniștri, oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului. Din datele publicate de DNA, reiese că au fost trimiși în judecată 6588 de inculpați între 2015 și 2022 în România, iar dintre aceștia au fost 21 de miniștri din guvern și 67 de parlamentari.

În ultimul deceniu și jumătate, transformarea instituțiilor României a atras investiții străine, creând locuri de muncă și aducând know-how pentru creșterea productivității. Din 2010 până în 2021, investițiile din străinătate aproape s-au dublat la peste 100 de miliarde de euro (110 de miliarde de dolari), potrivit băncii centrale, pe măsură ce companiile străine au ajuns să construiască totul, de la fabrici de mașini la birouri tehnologice. Anul trecut, fluxul de bani din Occident a atins un record de 11 miliarde de euro.

Printre cei mai mari investitori se numără Ford Motor Co. și Dacia a Grupului Renault, care acum produc împreună peste jumătate de milion de mașini pe an în România. Producătorul de anvelope Continental AG a investit 2,2 miliarde de euro, iar giganții tehnologici, inclusiv Amazon, Microsoft și Oracle, au deschis și extins centre de cercetare.

În același timp, guvernele succesive au recurs la fonduri de dezvoltare ale UE pentru a construi peste 700 de kilometri (430 de mile) de autostrăzi, pentru a îmbunătăți școlile și serviciile publice și pentru a oferi facilități, inclusiv acces la internet fix și, desigur, canalizare.

Până în prezent, țara a obținut peste 53 de miliarde de euro de la UE și are contracte în lucru pentru alte 12 miliarde de euro. Sunt lansate noi proiecte, inclusiv o fabrică de anvelope cu zero emisii de 650 de milioane EUR construită de Nokian Renkaat Oyj, o fabrică de baterii de 1,4 miliarde EUR de către Avesta Battery and Energy Engineering din Belgia și o investiție de 4 miliarde EUR în gaze naturale în proiectul Neptune Deep de la Marea Neagră.

