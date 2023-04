O jurnalistă de la România TV mărturisește că a fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani: ”Am zile bune și zile crâncene”

Jurnalista Liliana Ruse, realizatoare a emisiunii „Ultima oră“ de la România TV, a mărturisit vineri, 21 aprilie, că a fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui ei, iar de atunci a mai traversat perioade dificile, în ciuda faptului că a făcut terapie.

”Am un handicap când vine vorba de exprimat emoții. Lucrurile stau cam așa: am fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui meu. M-a chinuit doi ani. Am tratat-o și am crezut că am scăpat. Însă depresia știe să aștepte. Și a mușcat din nou, după 12 ani. A venit după o problemă de sănătate, cu traume majore pentru mine. Din nou, tratament și terapie. Am zile bune și zile crâncene. Și mă rog să am puterea să pot aștepta mai mult decât ea. Acum sunt funcțională și asta mi-e suficient.

Scriu asta pentru mine, dar mai ales pentru Iulia. Un om nu poate fi redus la boala sa. Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta”, a scris Liliana Ruse pe Facebook.

Revoltă în masă față de România TV

Peste 300 de redacții, asociații medicale, ONG-uri și personalități civice protestează față de modul în care România TV a prezentat moartea jurnalistei Iulia Marin, fiind calificată, la emisiunea lui Victor Ciutacu, prin fraze precum: „Oamenii ăia sunt tulburați psihic, produceau materiale de presă”, „Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”, „Rătăcită promovată ca experiment de presă” sau „N-aș lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine”.

Iulia Marin (32 de ani) a fost găsită moartea în apartamentul ei marți, 18 martie. Iulia Marin ar fi împlinit 33 de ani pe data de 30 aprilie. A lucrat 11 ani în presa scrisă, perioadă în care a trecut prin redacțiile publicațiilor Adevărul, PressOne, Recorder și Gândul, înainte de a fi contractată de Libertatea.

O scriitoare extrem de talentată, este considerată una dintre cele mai valoroase jurnaliste ale generației sale.

În ultimii ani, s-a luptat cu afecțiuni psihice severe. Iulia și-a descris suferința în detaliu atât în scrisori lungi postate pe Facebook, cât și pe blogul personal, intitulat "În terapie".