Lovitură pentru România TV, de la cel mai vechi reporter: ”Nu voi dezvolta subiectul”

Costin Soare, cel mai vechi reporter de la România TV, a decis în mod neașteptat să se despartă de postul de ştiri, după 13 ani.

Conform Paginademedia.ro, Costin Soare a făcut parte din echipa România TV încă de la înfiinţarea postului de televiziune. În aceşti ani, Soare a fost reporter, a prezentat ştiri şi a avut corespondenţe speciale de la cutremurele din Turcia, Albania. De asemenea, în ultima perioadă s-a ocupat de zona de apărare şi externe.

Jurnalistul cu peste 20 de ani de experienţă şi-a anunţat plecarea printr-un mesaj pe pagina de Facebook, fără să ofere detalii:

„În noiembrie 2011 am început la RomaniaTV - iulie 2024 am încheiat acest capitol. Am fost printre cei care au pus bazele acestui proiect frumos, care a crescut cu ajutorul multor colegi.

Acum, părăsesc familia RTV. Nu, nu am plecat în altă parte, încă, dacă la asta vă gândiţi. A fost o hotărâre bruscă şi deloc uşoară. Nu voi dezvolta subiectul, însă vă asigur că la acest moment este cea mai bună decizie pentru mine. Îmi rămân în suflet mulţi colegi şi prieteni cărora le sunt recunoscător.

PS: Fac meseria asta din pasiune aşa că ne revedem în curând!””, a precizat Costin Soare.

Ads