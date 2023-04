Încă un 0-6 pentru o națională de fotbal a României. Un italian e selecționerul ei

În perioada 3-12 aprilie, naționala feminină U19 participă la cea de-a doua rundă pentru calificarea la Campionatul European. Selecționata antrenată de Massimo Pedrazzini luptă pentru rămânerea în Liga A.

Tricolorele au debutat cu o înfrângere la turneul de calificare pentru EURO: 0-6 în fața Franței. Pentru tricolore urmează partidele cu țara gazdă, Portugalia, și Ungaria.

FRANȚA U19 – ROMÂNIA U19 6-0

Au marcat: Haugou 15′, Ribadeira 18′, 49′, Fontaine 42′, 83′, Chossenotte 78′

Franța U19: 1. Marques – 2. Haelewyn, 5. Rastocle (13. Marques 84), 14. Samoura, 3. Bogaert – 8. Neller (15. Bensalem 76), 10. Fontaine, 4. Sylla (17. Benera 76)- 7. Haugou (20. Chossenotte 62), 9. Ribadeira, 19. Elimbi (11. Delacellery 62). Selecționer: Sandrine Ringler

Rezerve: 16. Belhadj – 6. Seguin, 12. Liaigre,18. Alba

România U19: 1. Moșanu – 16. Toth (14. Istrate 46), 3. Bratu, 2. Sigheartău (6. Oneț 75), 8. Pînzariu – 13. Orban, 4. Botojel – 7. Jivan, 10. Roșu (15. Bede 66), 11. Iancu (17. Horvath 46) – 9 Borodi (20. Croitoru 66). Selecționer: Massimo Pedrazzini

Rezerve: 12. Tanko – 5. Varo, 18. Preda, 19. Zanfir

Programul meciurilor

5 aprilie: Franța WU19 – România WU19 6-0

Ads

8 aprilie, ora 19:00: Portugalia WU19 – România WU19 (Estádio Municipal de Lousada)

11 aprilie, ora 18:00: Ungaria WU19 – România WU19 (Desportivo Monte Azevido)

În urma acestei runde, se vor stabili cele șapte echipe – câștigătoarele grupelor – care se vor alătura țării gazdă, Belgia, la Campionatul European WU19, programat în perioada 18-30 iulie 2023.

Lotul convocat pentru această acțiune

Portari: Diana Moșanu (ACS Vulpițele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda Miercurea Ciuc)

Fundași: Simona Sigheartău (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Cristina Botojel (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Andreea Pînzariu (AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara), Helga Varo (AS FC Universitatea Cluj), Gyorgyi Toth (ACS Vasas Femina), Tabita Croitoru (ACS Liceenii Topolog)

Mijlocași: Daiana Oneț (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roșu (ambele Politehnica Timișoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ambele ACS Vasas Femina), Daniela Preda (FC Carmen București), Karina Bede (AS FC Universitatea Cluj), Florentina Istrate (Farul Constanța), Florentina Iancu (AS FC Universitatea Cluj)

Atacanți: Mădălina Zanfir (CSM Alexandria), Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)