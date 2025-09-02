Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în seara de 2 septembrie 2025, că nu poate da detalii privind conținutul ajutoarelor militare oferite de România către Ucraina, pentru că sunt informații clasificate, dar a precizat că va discuta cu premierul și cu șeful statului despre posibilitatea declasificării lor.

Ionuț Moșteanu a precizat că România a oferit Ucrainei gloanțe, bani pentru pregătirea piloților, dar și un sistem de apărare Patriot, el precizând că nu poate oferi detalii despre pachetele militare oferite Ucrainei, pentru că reprezintă informații clasificate.

”Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcție de nevoile dânșilor și de disponibilitățile noastre, păstrând în același timp capacitatea operațională a armatei române. Sunt aceste pachete de la gloanțe până la, ca să dau un exemplu, sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Acum, legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate și vom vedea împreună cu premierul și cu președintele în ce măsură și ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem și cu ce ne-am golit depozitele și asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat, marți seară, la Antena 3, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Cât privește sistemul de apărare Patriot oferit Ucrainei, ministrul Ionuț Moșteanu a afirmat că România va primi un alt sistem în loc, printr-o donație făcută de Statele Unite ale Americii, Norvegia și Germania.

Ads

”Am primit donație din partea aliaților, o sumă mai mare decât făcea sistemul (oferit Ucrainei – n.r.). Practic, o să primim acest sistem aproape gratis. Plătim o diferență foarte mică raportat la costul unui sistem Patriot. Deci noi am dat un sistem de-al nostru ucrainenilor și aliații ne dau unul în schimb. Va fi plătit mai exact de către Statele Unite, Norvegia și Germania”, a afirmat ministrul Ionuț Moșteanu.

El a precizat că ”e un pic complicat” să spunem exact când va ajunge acest nou sistem Patriot în România, dar că se va întâmpla ”într-un viitor apropiat”.

Ads