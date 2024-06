Suporter la Euro 2016, tricolor la Euro 2024. Cine e jucătorul naționalei României născut în Franța

În 2016, Bogdan Racoviţan era un suporter înfocat al echipei naţionale a României, încurajându-i pe tricolori la EURO 2016, scrie frf.ro.

Acum, la opt ani distanţă, Bogdan ar putea evolua la EURO 2024, fiind inclus în lotul de 26 de jucători convocat de selecţionerul Edward Iordănescu.

Născut la Dijon, în Franţa, în urmă cu 24 de ani, pentru Bogdan Racoviţan nu a existat niciodată vreo îndoială în privinţa echipei naţionale pentru care dorea să joace. Încă de mic, visul său a fost să îmbrace tricoul galben al României.

“În 2016, la meciul cu Elveţia, am fost acolo, am fost suporter. Am fost cu tata şi am participat la acel Fan Walk, apoi m-am aflat în tribune. Nu mă gândeam atunci că voi ajunge şi eu la EURO”, a declarat Bogdan.

Naţionala României debutează cu Ucraina, luni, de la ora 16.00, la Munchen, în grupa E de la Euro 2024.

