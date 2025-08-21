Premierul Bolojan insistă că România nu trimite militari în Ucraina. Cum se va implica însă România în garanțiile de securitate decise de NATO

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 21:19
364 citiri
Ilie Bolojan, premierul României - FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 21 august 2025, că aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare din România la dispoziţia NATO, premierul dând asigurări că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.

”În toate aceste luni, aşa cum ştiţi, atunci când la un moment dat s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri, cât se poate de răspicat, nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acesta a fost un punct cât se poate de clar. Iar al doilea punct, în discuţiile cu aliaţii noştri, a fost acela că, având în vedere apartenenţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalţi aliaţi”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 1, despre garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Premierul a precizat că şi astăzi, de pe aeroporturile din România, se fac patrulări aeriene, se face poliţie aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră şi se fac exerciţii militare în comun.

”Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia alianţei NATO”, a adăugat premierul Bolojan.

#Romania Ucraina, #garantii de securitate, #ilie bolojan, #baze militare, #NATO Ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

